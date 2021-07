Camille Cottin (qui joue le personnage de Virginie) et Matt Damon (qui joue Bill) sont les vedettes du film Stillwater de Tom McCarthy.

Camille Cottin incarne la redoutable Andréa dans Appelez mon agent. Celle qui tourne de plus en plus en anglais, notamment dans la série Killing Eve et dans le prochain film de Ridley Scott, House of Gucci, est la vedette de Stillwater aux côtés de Matt Damon. Le film réalisé par Tom McCarthy prend l’affiche ce vendredi après avoir été présenté à Cannes. Entrevue avec celle qui y incarne le personnage de Virginie.

Émilie Côté La Presse

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Camille Cottin. Il y a trois semaines, elle foulait le tapis rouge du Festival de Cannes deux fois plutôt qu’une pour les films Stillwater et Mon légionnaire. Quand nous l’avons eue au bout du fil, la semaine dernière, elle était en Angleterre. « Je suis en quarantaine, donc du coup, la différence est énorme », lance-t-elle.

Quel paradoxe ! Le jour où Camille Cottin nous a dit devoir s’isoler en vue de tourner la quatrième saison de la série Killing Eve, c’était la levée de nombreuses restrictions sanitaires en Angleterre.

Aller à Cannes n’est pas sans conséquence pour l’actrice devenue célèbre pour son personnage d’Andréa dans la série à succès Appelez mon agent. En octobre 2020, elle y a attrapé la COVID-19 lors du festival Canneseries, consacré aux séries télévisées du monde entier.

PHOTO VALÉRY HACHE, AGENCE FRANCE-PRESSE Matt Damon et Camille Cottin sur le tapis rouge avant la présentation du film Stillwater au Festival de Cannes, le 8 juillet dernier

« En plus, je disais dans toutes les interviews qu’on pouvait continuer à vivre malgré le virus et trois jours après, j’étais au lit ! », raconte Camille Cottin avec une autodérision franchement sympathique.

Cette fois-ci, c’est sans aucun virus mais avec beaucoup d’émotion que Camille Cottin a quitté Cannes. Le film Stillwater, dont elle est la vedette avec Matt Damon et dont Tom McCarthy (Spotlight) signe la réalisation, a enfin pu être vu par un public dans une salle de cinéma. Sur la Croisette, en l’occurrence, au Grand Théâtre Lumière. Le film était hors compétition, mais on a vu des images de Matt Damon qui peinait à retenir ses larmes lors de la longue ovation qui a suivi la projection officielle.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le film a été reporté d’un an. C’était émouvant de découvrir le film tous ensemble avec l’équipe. À un moment, on ne savait même pas si le film allait pouvoir sortir en salle. Camille Cottin, actrice

Stillwater prendra l’affiche partout en Amérique du Nord le 30 juillet. « C’est un film de cinéma. Cela m’aurait crevé le cœur que cela ne sorte que sur une plateforme. »

Choc culturel

Pour les membres américains de l’équipe de tournage, c’était un retour dans le sud de la France. Stillwater a été tourné dans la ville où le film se déroule en grande partie, soit Marseille. « C’est à une heure de Cannes et nous sommes allés y présenter le film avec toute l’équipe, précise Camille Cottin. Pour toutes ces raisons, c’était émouvant. »

D’autant plus que Stillwater expose le choc culturel vécu par un Américain de l’Oklahoma qui débarque à Marseille. Un homme de peu de mots, que certains qualifieraient de redneck, qui veut aller visiter sa fille emprisonnée depuis cinq ans pour le soi-disant meurtre de sa petite amie. Bill Baker (Matt Damon) restera finalement pour tenter de la sortir de prison. C’est par ailleurs l’actrice Abigail Breslin (LA Little Miss Sunshine) qui incarne sa fille.

Quant au personnage de Camille Cottin, Virginie, elle aidera Bill dans sa sorte d’enquête et de règlement de comptes.

Tom McCarthy voulait que le scénario – inspiré des faits vécus par l’Américaine Amanda Knox en Italie – ne soit ni français ni américain. Par souci d’authenticité, il a fait appel à deux scénaristes français (Thomas Bidegain et Noé Debré).

PHOTO JESSICA FORDE, FOURNIE PAR FOCUS FEATURES Matt Damon et Camille Cottin durant le tournage de Stillwater

J’ai lu le scénario d’une traite. J’ai adoré le fait que ce soit un thriller en apparence et que le film prenne une tout autre direction pour devenir un drame plus intimiste et un film de personnages. Camille Cottin, actrice

« Le mien est la voix de l’espoir, de la tolérance et de l’ouverture, ajoute-t-elle. Elle est entière, intègre. Forte, mais avec beaucoup de douceur. »

Virginie guide Bill et veille aussi sur lui. Bill s’attache aussi à la fille de Virginie, Maya.

À travers cette rencontre improbable, le film nous invite à comprendre les gens à travers leur passé et à défaire nos préjugés. Les amis de Virginie ne peuvent s’empêcher de demander à Bill s’il a voté pour Trump et s’il a des armes à feu. De son côté, Bill, qui a un grand cœur, s’efforce d’apprendre le français. Il n’a jamais vu une pièce de théâtre de sa vie, mais il s’intéresse au métier d’actrice de Virginie.

Des personnages tout en contrastes

Dans le jeu, vu leur personnage, Matt Damon joue tout en retenue alors que Camille Cottin incarne une femme à la personnalité solaire. Un défi ?

« Tom a voulu qu’on fasse d’abord une semaine de lecture avec tous les acteurs et c’était merveilleux, relate Camille Cottin. C’est rare qu’on prenne ce temps. Ensuite, on a tourné de façon chronologique et j’ai beaucoup aimé cette façon de travailler. »

PHOTO JOHANNA GERON, REUTERS Camille Cottin et Matt Damon au Festival de Cannes

Les acteurs s’apprivoisaient au même titre que leurs personnages. « J’ai admiré la concentration de Matt, son énergie... Pour moi, il a complètement disparu derrière Bill Baker. »

Pour les cinéphiles québécois, il est intéressant de voir un film où les cultures américaine et française se côtoient loin des clichés des cartes postales. Dans la vie comme au cinéma, il est rare de voir un Bill Baker échanger avec de jeunes Français d’origine arabe ou d’assister à un match de foot de l’OM au Vélodrome.

« Le film ne juge jamais ses personnages », dit avec raison Camille Cottin.

De grands rôles en anglais

Camille Cottin s’est fait connaître grâce à Appelez mon agent. En France comme à l’étranger, car la série a été acquise par Netflix. L’actrice maîtrise bien l’anglais, car elle a passé une partie de son adolescence à Londres. En 2016, elle a eu un rôle dans le film Allied, réalisé par Robert Zemeckis, qui mettait en vedette Marion Cotillard et Brad Pitt.

Sa carrière à l’étranger a le vent dans les voiles. Elle sera du film House of Gucci, de Ridley Scott (avec Adam Driver et Lady Gaga), et elle est de la distribution de la série de la BBC Killing Eve, créée par Phoebe Waller Bridge.

Signe que la réalité peut dépasser la fiction, Camille Cottin a le même agent américain que Sigourney Weaver (Billy Lazarus) depuis que cette dernière a été la vedette d’un épisode d’Appelez mon agent.

L’avenir ? « C’est l’inconnu et on verra bien », lance Camille Cottin.

La seule chose qu’elle peut contrôler, c’est la qualité et la passion de son travail, nous dit-elle.

« Je viens du théâtre et j’ai fait de l’image tardivement. J’ai toujours approché mon travail de façon artisanale et j’ai l’impression d’être l’artisan de ce qui m’arrive. [...] Le travail est notre seule valeur à peu près sûre. Dans le travail, il y a une énergie qui nous est toujours rendue. »

Ce l’est très certainement dans Stillwater, qui prend l’affiche ce vendredi.