La comédienne Mylène Mackay ajoute son nom à la longue liste des comédiens et comédiennes qui tâtent la scénarisation et la réalisation. Elle a récemment écrit un premier court métrage intitulé Je te vois me regarder.

André Duchesne La Presse

« Le projet est en ce moment entre les mains d’une productrice, dit-elle avec un grand sourire et les yeux remplis d’espoir. C’est un film qui parle des masques sociaux, une métaphore du métier d’acteur qui explore le moment où l’on est vrai avec les gens. Quand est-on vrai et quand est-on en représentation ? Quand dit-on ce qu’on veut vraiment dire et quand dit-on les choses pour plaire ? Je crois que nous jouons toujours un peu un rôle dans la vie. »

Mylène Mackay a parlé à La Presse de ce projet personnel au moment d’entrevues accordées en vue de la sortie du film Sam de Yan England. Dans ce film attendu le 28 juillet, elle incarne le premier rôle féminin de Judith, sœur et entraineur de Sam (Antoine Olivier Pilon), un nageur de haut niveau dont le rêve olympique se bute à une série d’évènements inattendus.

Au cours des dernières années, plusieurs comédiens et comédiennes québécois ont touché à la scénarisation et la réalisation. Pensons à Marianne Farley, Jean-Carl Boucher, Fanny Mallette, Guillaume Lambert et Ève Saint-Louis, pour ne nommer que ceux-là.

Tout récemment, Rachel Gratton a tourné son premier court métrage en solo, Suzanne et Chantal, œuvre mettant en vedette Béatrice Picard, Anne-Marie Cadieux, Jean-François Casabonne et Johanne Garneau.

Lorsqu’on lui fait part de ce constat, Mylène Mackay répond qu’elle voit dans l’écriture un outil pour maintenir la réflexion et la recherche, ce qui est très important à ses yeux. « Je trouve ça le fun de rester créatif, dit-elle. On travaille souvent rapidement au Québec. C’est hallucinant comme on travaille vite. Je veux qu’on ait le temps d’approfondir les choses et l’écriture le permet. »

Cela dit, la comédienne ne manque pas de travail. Après Sam, on la verra en août dans le film Brain Freeze de Julien Knafo qui ouvrira le festival Fantasia. Elle est aussi de la deuxième saison des séries télévisées Escouade 99, Le 422 et Les honorables. « Je suis aussi dans la première saison de la série Sans rendez-vous de Marie-Andrée Labbé (Trop) qui possède une plume formidable », rappelle-t-elle.

Mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau et produite par Fabienne Larouche, cette websérie est attendue dans les prochains mois sur ICI Tou.tv Extra.