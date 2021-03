Entrevues

Raya and the Last Dragon

Innover en sortant de sa zone de confort

Il y a un an et demi, Disney a réuni deux réalisateurs et un scénariste aux parcours totalement différents et a mis entre leurs mains le destin du film d’animation Raya and the Last Dragon. Ont suivi les 18 mois les plus étourdissants de leur carrière respective.