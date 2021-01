Rami Malek, Jared Leto et Denzel Washington dans une scène du film The Little Things.

Washington, Malek et Leto, trio de choc pour The Little Things

(Los Angeles) Quand le film The Little Things (Une affaire de détails) a été écrit, Denzel Washington venait de gagner son premier Oscar, Jared Leto arrivait tout juste à Hollywood pour se faire un nom, et Rami Malek sortait à peine de l’école primaire.

Andrew MARSZAL

Agence France-Presse

Trente ans après, les trois acteurs, tous oscarisés désormais, ont uni leurs forces pour porter à l’écran ce thriller policier sombre et tortueux, qui sort vendredi aux États-Unis, simultanément dans les salles et en streaming sur HBO Max.

The Little Things a pour toile de fond le milieu criminel du Los Angeles de 1990 et son monde interlope. Ses principaux protagonistes : un flic en semi-retraite (Denzel Washington) qui fait équipe avec un jeune sergent brillant (Rami Malek) pour traquer le suspect d’une série de meurtres sanglants (Jared Leto).

Ce trio de choc a permis au réalisateur, John Lee Hancock, de dépoussiérer son scénario, d’adapter les dialogues et d’ajuster les personnages aux vedettes du moment tout en conservant l’intrigue au début des années 1990, une époque où les téléphones portables et les techniques d’investigation autour de l’ADN n’en étaient encore qu’à leurs balbutiements.

« Vous n’imaginez pas le personnage la première fois que vous lisez le scénario, il vous faut le trouver », explique Denzel Washington. « Vous êtes présenté au personnage quand vous lisez le scénario, mais ce n’est que le tout début du travail ».

Pour l’acteur aux deux Oscars, il s’est agi de donner au shérif adjoint Joe « Deke » Deacon un passé sombre et une dévotion sans bornes au métier de policier, au mépris de toute vie personnelle ou de ceux qui se mettent en travers de sa route.

Vieux policier désabusé, jeune détective aussi doué qu’ambitieux : la recette pourrait sembler éculée. Mais dès le départ, John Lee Hancock avait envisagé ce film comme une réponse noire et macabre aux clichés des films mettant en scène des duos policiers, récupérant selon lui à dessein ce genre pour mieux le « subvertir ».

Ici, tout est en clair-obscur, le suspect, les indices, et les deux justiciers se débattent en outre avec leurs propres démons tandis qu’ils tentent désespérément de mettre le meurtrier hors d’état de nuire.

C’est après avoir connu le succès en 2009 avec The Blind Side que John Lee Hancock a été convaincu de retravailler son scénario par le producteur de Breaking Bad, Mark Johnson.

Washington s’est joint au projet parce qu’il trouvait l’écriture « différente ». Pour Rami Malek, c’est devenu « une évidence » dès lors que Washington avait signé, et il a été heureux de voir Jared Leto compléter « l’énergie explosive » générée par le trio.

« À un moment, je pensais “j’ai quand même beaucoup exploré le côté obscur de l’univers dans ma carrière, peut-être qu’il est temps que j’arrête” », a expliqué Leto, lauréat d’un Oscar pour son rôle de femme transgenre séropositive dans Dallas Buyers Club.

« Mais après avoir vu cette occasion passer, je ne pouvais pas dire non ».

« Sous notre tente »

Même si l’action se déroule voici trois décennies — avec des plans de sites emblématiques de Los Angeles épargnés par le passage du temps —, les acteurs estiment qu’à travers leurs failles, les personnages racontent une histoire universelle.

« Lorsque l’obsession prend le pas sur beaucoup d’autres aspects de votre vie… cette année nous a sans doute appris beaucoup à ce sujet », dit Rami Malek.

« Nous devenons tellement obnubilés par certaines choses, si étroits d’esprit, avec des œillères sur ce qu’on doit accomplir dans la vie… peut-être que nous commençons à négliger les choses les plus importantes », poursuit-il.

Jared Leto n’avait pas attendu l’arrivée du coronavirus pour prendre du recul. Il avait entamé une retraite silencieuse dans le désert lorsque la pandémie a touché les États-Unis, et n’a découvert l’étendue du drame que très tardivement.

« Lorsque je suis parti, il n’y avait que 150 cas en Amérique, et nous n’avions pas de téléphone, pas de contact entre nous… lorsque je suis sorti, c’était le confinement et l’état d’urgence », se souvient-il.

Pour Denzel Washington, profondément spirituel, la pandémie est évoquée par la Bible dans le Livre de l’Exode, lorsque Dieu « déchaîne la peste et renvoie chaque homme, femme et enfant sous sa tente ».

« Nous avons tous été renvoyés sous notre tente », estime-t-il. « Et si en ressortant, on ne fait pas attention, si nous ne traitons pas notre prochain comme nous souhaiterions qu’il nous traite, nous serons tous détruits », lance l’acteur.