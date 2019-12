The Rise of Skywalker : impossible sans Carrie Fisher

(Pasadena, Californie) Tourner le dernier épisode de Star Wars sans y retrouver le personnage de la célèbre princesse Leia Organa incarné par Carrie Fisher depuis le début de la saga ? Impossible dans l’esprit du réalisateur J.J. Abrams.

André Duchesne

La Presse

À défaut de la Force, ce dernier a donc fait appel aux moyens technologiques à sa disposition et surtout à des chutes du film The Force Awakens afin de s’assurer que Leia serait bien présente dans l’histoire.

Carrie Fisher nous a quittés le 27 décembre 2016 à la suite d’un arrêt cardiaque. Elle avait auparavant tourné ses scènes pour le film The Last Jedi, sorti en décembre 2017 et qui lui est dédié. Et, oui, on la retrouvera dans The Rise of Skywalker.

Mieux encore, à la suite d’un étrange incident, elle a volé la vedette durant la conférence donnée par les artisans du film la semaine dernière à Pasadena.

« Hi, Carrie »

Alors que le réalisateur J.J. Abrams expliquait à l’auditoire que des chutes de son film The Force Awakens (épisode VII) dans lesquelles apparaissait Carrie Fisher avaient été utilisées dans The Rise of Skywalker, notamment parce que la lumière était adéquate, un spot éclairant la scène où il se trouvait s’est éteint au moment où il a prononcé le mot « lumière ».

« Incroyable ! », s’est exclamé le cinéaste après un instant d’étonnement. Puis, il a enchaîné un « Hi, Carrie » que d’autres personnes ont repris.

Mais revenons dans le concret et la transposition des fameuses scènes d’un film à l’autre.

« Avec les chutes, nous avons travaillé les scènes au montage, a expliqué le réalisateur. La postproduction a duré un an et Carrie était bien vivante, avec nous. »

En travaillant avec tous les acteurs, dont sa fille Billie Lourd [le personnage du lieutenant Kaydel Ko Connix dans la trilogie], nous avons été en mesure de créer quelque chose dont, je crois, Carrie aurait été fière. J.J. Abrams

« Penser à elle est émouvant et il est triste qu’elle ne soit pas parmi nous aujourd’hui. »

Plus tôt, M. Abrams a indiqué qu’après la mort de Carrie Fisher, il avait vite conclu qu’il était impossible de faire le neuvième opus sans elle. Mais il n’était pas question de créer des scènes numérisées ou de trouver une nouvelle actrice pour incarner Leia.

D’autres acteurs ont aussi profité de l’occasion pour lui rendre hommage, dont Kelly Marie Tran (interprète de Rose Tico). « J.J. vous l’a dit plus tôt : Carrie est très présente à travers les neuf films, et à titre personnel, je tenais à honorer son travail. Et elle est pas mal incroyable dans ce nouveau film », a-t-elle affirmé.