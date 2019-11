The Disappearance of My Mother : la mère à voir

Dans les années 60, Benedetta Barzini était une icône de la mode. Quelques années plus tard, elle abandonne tout, dégoûtée par le culte de l’image. Dans son film The Disappearance of My Mother, qui ouvre jeudi soir les 22es Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), Beniamino Barrese braque sa caméra sur sa mère et lui fait raconter son parcours.