Nina Lauren: la doublure québécoise des vedettes hollywoodiennes

Samuel Larochelle

Collaboration spéciale La Presse La Presse Nina Lauren a joué dans Mother, Pet Sematary et dans trois volets de la franchise X-Men, dont Dark Phoenix, actuellement à l'affiche. Vous ne la reconnaissez pas ? Normal, son travail consiste à être la doublure de Jennifer Lawrence, de Sophie Turner et de plusieurs autres vedettes internationales.

D'entrée de jeu, la Québécoise de 37 ans précise qu'elle n'est pas une cascadeuse. « Demande-moi pas d'être la fille dans un char qui fait des tonneaux ou d'être en feu ! s'exclame-t-elle. En tant que doublure, je m'occupe des éléments techniques qui exigent de la précision. » Par exemple, si le contrat d'une actrice stipule qu'elle doit quitter le plateau après 12 heures de travail, Nina Lauren prend sa place dans les scènes où on ne voit pas son visage. « Je peux reproduire ses mouvements avec minutie, car j'ai été entraînée par les meilleurs marionnettistes au monde. Et comme j'ai de l'expérience en tant que comédienne, je peux donner la réplique à l'autre acteur quand l'équipe tourne des plans sur son visage. » C'est d'ailleurs durant ses années de formation en théâtre qu'elle a fait ses débuts comme doublure. « Je faisais de la figuration et j'ai vu que les doublures entendaient le réalisateur donner ses indications. Étant donné que je voulais faire des films, mais que je n'avais pas d'argent pour aller à l'école de cinéma, je me suis dit que je pourrais devenir doublure et être payée pour apprendre en les observant. » Trois heures de maquillage par jour En 2013, Nina Lauren a été engagée pour doubler Jennifer Lawrence lors du tournage de X-Men : Days of Future Past à Montréal.

Agrandir Nina Lauren, sous les traits de Mystique, sur le plateau de X-Men : Days of Future Past, à Montréal, en 2013 PHOTO FOURNIE PAR NINA LAUREN

« Pour doubler son personnage de Mystique, je devais moi aussi me faire maquiller le corps en entier pendant trois heures tous les matins. Il fallait uriner dans un tube... » Elle a entre autres remplacé l'actrice à l'écran, quand Mystique échappe un fusil au sol. « Le producteur demandait d'échapper le fusil le plus proche possible de mon pied. Le fusil était vraiment lourd, j'étais nu-pieds et je devais faire ça très rapidement. Une fois, je l'ai échappé sur mon pied... Ça saignait beaucoup. Un des producteurs a dit : "Mettez de la peinture bleue par-dessus le sang !" Heureusement, les artisans ont refusé... » Depuis six ans, sa relation avec Lawrence s'est transformée. « Quand on tournait X-Men, les plateaux étaient immenses. On avait de belles interactions, sans être très proches. Mais quand on a tourné Mother, c'était un tournage vraiment intime et on travaillait 20 heures par jour. La connexion s'est produite et on est devenues proches. » Voler comme Dark Phoenix Les producteurs des X-Men lui ont aussi demandé d'être la doublure de Sophie Turner, alias Dark Phoenix. Cette fois, elle a eu l'occasion de « voler » durant les scènes d'explosion d'une maison.

Agrandir En doublant Sophie Turner, alias Dark Phoenix, Nina Lauren a eu l'occasion de « voler ». PHOTO FOURNIE PAR NINA LAUREN

« L'équipe ne pouvait pas risquer que le visage de Sophie soit touché par des débris, le vent ou le sable, alors ils ont fait appel à moi. »

« Ils ont placé des capteurs sur mon visage pour ensuite le remplacer par le sien [Sophie Turner] au montage. Je ne pouvais pas cligner des yeux. Et je devais demeurer gracieuse pendant les scènes d'explosion. » - Nina Lauren

Une relation amicale s'est instantanément établie avec celle qui interprétait Sansa Stark dans Game of Thrones. « Sophie est fantastique ! Chaque jour, elle me remerciait et me serrait dans ses bras. Puisqu'elle est beaucoup plus jeune que moi, je me sentais comme sa grande soeur. Lorsqu'elle se faisait maquiller, je discutais avec le directeur photo et je lui transmettais les indications qu'elle avait manquées. »

Agrandir Sophie Turner et Nina Lauren sont rapidement devenues amies. PHOTO FOURNIE PAR NINA LAUREN