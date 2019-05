Un nouveau monde pour Aladdin

(Los Angeles) Aladdin, lancé en 1992, est considéré comme l'un des meilleurs films d'animation réalisés par Disney. Est-il pertinent de donner vie à Aladdin, à la princesse Jasmine et au Génie dans une nouvelle version en prise de vues réelles ? Oui, estiment les créateurs du long métrage, qui prendra l'affiche vendredi. Car il sera porteur d'un message d'ouverture culturelle et d'affirmation de soi.

Will Smith (Fresh Prince of Bel-Air, Men in Black, Independence Day), qui reprend le rôle du Génie, avait peur de ne pas être à la hauteur lorsqu'il a entrepris le tournage, a-t-il avoué dimanche, lors d'une conférence de presse.

« Robin Williams n'a pas laissé beaucoup de place à l'amélioration, a expliqué l'acteur et rappeur. La chanson A Friend Like Me m'a aidé à surmonter mes craintes. La première journée dans le studio, je me suis mis à jouer avec elle pour voir ce que je pouvais ajouter. J'ai intégré un peu de hip-hop et de soul. Après 30 minutes, je me suis senti à ma place. Le génie est vraiment issu de la musique. »

Will Smith est le seul acteur connu de la distribution. Les autres rôles ont été attribués à la suite d'un processus qui a duré un an. Environ 2000 acteurs ont passé des auditions un peu partout, de l'Angleterre en Égypte en passant par Abou Dhabi et l'Inde. Le but ? Découvrir des nouveaux venus qui incarnent la diversité du Moyen-Orient.

« Je suis extrêmement fier de la représentation ethnique, la plus diversifiée dans un film de Disney », a indiqué Mena Massoud, qui tient le rôle d'Aladdin. Né en Égypte, il a grandi à Toronto.

« Je suis excité que des petites filles et des petits garçons puissent voir des gens qui leur ressemblent à l'écran. Cela m'a manqué en grandissant. »

Le réalisateur Guy Ritchie (Sherlock Holmes, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur : Legend of the Sword) a accepté de relever le défi à la demande de sa famille, qui voulait qu'il réalise un film qu'ils pourraient tous regarder ensemble.

« J'ai cinq enfants, dont le plus vieux a 18 ans, a expliqué celui qui a déjà partagé la vie de Madonna, a eu un fils avec elle et en a adopté un autre. Ma femme est une grande fan de Disney. J'étais prêt à faire quelque chose dans cet univers. »

Faire une comédie musicale l'intéressait. Il a contribué au scénario, étoffant surtout le personnage de Jasmine.

« Aladdin, un petit voleur à la recherche de qui il est réellement, était déjà complexe, a-t-il souligné. Le Génie avait les mains pleines. Il restait Jasmine, qui était plutôt passive dans le film d'animation. On lui a donné une voix, dans un contexte d'égalité des genres. »

Nouvelle chanson pour Jasmine