HAK_MTL: liberté surveillée

Un jour, alors qu'il travaillait à son documentaire sur les hackers et la vie privée en ligne, Alexandre Sheldon a reçu un courriel étrange. Son fournisseur d'accès internet lui faisait parvenir, « à sa demande », la liste de tous ses mots de passe. Sans aucune forme de cryptage. Le problème, c'est que le réalisateur n'avait jamais fait cette « demande ». Et que son fournisseur d'accès internet lui a confirmé n'avoir aucune trace de cette curieuse transaction.

L'anecdote illustre parfaitement le propos de HAK_MTL, présenté comme une « chronique de la résistance contre la surveillance ». Le film s'ouvre sur une affirmation sans équivoque : en 2019, la vie privée n'existe plus. Les services de renseignements et les géants du web s'abreuvent à même les renseignements personnels qu'on donne en quantité, les yeux fermés, lorsqu'on utilise un service en ligne... et ceux qui sont récoltés à notre insu.

Ces données sont accumulées, analysées, vendues et achetées sans qu'on sache trop par qui ni pour quoi sur des marchés dont on ne sait pas grand-chose. Et personne ne peut garantir qu'elles ne seront jamais volées comme les mots de passe du réalisateur...

C'est ce système, que la chercheuse américaine Shoshana Zuboff appelle le « capitalisme de surveillance », qu'Alexandre Sheldon montre et interroge dans HAK_MTL. C'est aussi le combat contre ce système que montre le film, en braquant la caméra sur les cracks de l'informatique qui développent des modes de communication et des applications destinés à préserver la vie privée des utilisateurs. « Les hackers sont nos héros révolutionnaires des temps modernes », dit le réalisateur en pesant chacun de ses mots.

Une réalité banalisée