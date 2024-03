Autumn, une jeune fille, et Hope, un bébé jaguar, grandissent ensemble dans la forêt amazonienne et sont inséparables, jusqu’à ce qu’Autumn retourne vivre à New York. Des années plus tard, la jeune adolescente viendra sauver son amie jaguar dont la survie est menacée.

Le réalisateur français Gilles de Maistre, qui nous avait donné Mia et le lion blanc et Le loup et le lion, est de retour cette fois avec Le dernier jaguar, un film pour toute la famille. Dans ce dernier, Autumn, une jeune adolescente, retourne dans la forêt amazonienne sauver son amie jaguar des mains des braconniers. Sa professeure de biologie, très craintive, va la suivre dans ses mésaventures, au fin fond de la jungle. Mais Hope, devenue une prédatrice sauvage, va-t-elle reconnaître son amie Autumn ?

On comprend le message que le réalisateur Gilles de Maistre souhaite passer sur la destruction de la forêt amazonienne et le trafic d’animaux, mais le scénario est mince. Dommage. La professeure de biologie qui a peur de tout et qui ne quitte jamais son hérisson est beaucoup trop caricaturale, même si elle évoluera au cours de cette épopée dans la jungle. De son côté, Autumn, l’adolescente entêtée qui veut sauver le monde au péril de sa vie, est touchante et pleine d’authenticité.

Le film a été tourné au Mexique, les images des paysages sont superbes. On aime aussi les scènes de complicité entre Hope la femelle jaguar et Autumn, à tel point qu’on aimerait tous avoir Hope le jaguar comme meilleure amie ! Ce sont d’ailleurs deux vraies femelles jaguars noires qui ont tourné dans le film, ce qui est impressionnant. Elles n’ont pas été dressées ; deux coordonnateurs animaliers se sont occupés d’elles et les deux jaguars qui sont nées en captivité vivent aujourd’hui dans un sanctuaire, où elles sont protégées.

La jeune actrice américaine Lumi Pollack, qui joue Autumn adolescente, est excellente, tout comme la petite Airam Camacho, qui est Autumn, enfant. Emily Bett Rickards, qui interprète la professeure de biologie, s’en tire bien malgré tout, et les deux jaguars sont spectaculaires. Le dernier jaguar est un film mignon, mais trop naïf, qui plaira certainement aux enfants.

