Peu après avoir emménagé dans leur nouvelle demeure, un baseballeur et sa famille découvrent que leur piscine est possédée par une force maléfique.

En 2014, Rod Blackhurst et Bryce McGuire lancent sur YouTube Night Swim, efficace court métrage de moins de quatre minutes. Tandis qu’elle se baigne en présence de son chat, une femme (Megalyn Echikunwoke) est terrorisée par une présence maléfique. Quatre ans plus tard, les deux réalisateurs vendent à James Wan (Décadence, Insidieux, La conjuration) une adaptation en format long métrage de Night Swim (Baignade nocturne en version française).

Écrite et réalisée par Bryce McGuire, la nouvelle mouture met en scène Ray Waller (Wyatt Russell), joueur de baseball souffrant d’une maladie dégénérative, qui emménage avec sa femme, Eve (Kerry Condon), et ses enfants, Izzy (Amélie Hoeferle) et Elliott (Gavin Warren), dans une nouvelle demeure, malgré un étrange incident survenu au bord de la piscine creusée avant l’achat de la maison. Peu de temps après, le chat d’Elliott disparaît dans de mystérieuses circonstances.

Alors que Ray se régénère au contact de l’eau, Eve, Izzy et Elliott sont témoins de phénomènes de plus en plus effrayants à chaque baignade. Ils ignorent encore que quelques décennies plus tôt, une fillette s’est noyée dans la même piscine qui semble hantée par une entité malveillante.

Si Baignade nocturne possède les qualités du court métrage original, c’est-à-dire des scènes aquatiques bien troussées, un climat de tension palpable et quelques effets chocs qui en feront sursauter plus d’un, l’ensemble souffre d’une intrigue tellement diluée et prévisible qu’il peine à maintenir l’intérêt du spectateur jusqu’au dernier acte. Pourtant, grâce au talent des acteurs, qui jouent avec conviction les membres d’une famille en apparence parfaite sur le point d’exploser, et aux apparitions furtives d’une créature marine, le tout s’avère d’abord très captivant.

Trop tôt, Baignade nocturne devient un festival de références à des classiques du film d’horreur, de La créature du marais (1982), de Wes Craven, à Poltergeist (1982), de Tobe Hooper, en passant par L’abysse (1989), de James Cameron. Hélas ! avec son monstre des profondeurs qui semble en caoutchouc, l’absence de scènes réellement effrayantes et la révélation plutôt insipide et décevante de la source du Mal, Baignade nocturne ne fait pas le poids face à ses inspirations.

