Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

« Le cinéaste grec Yorgos Lanthimos signe depuis une quinzaine d’années des films uniques, à l’humour étrange et particulier. Son nouveau long métrage, Poor Things (Pauvres créatures), ne fait pas exception », écrit notre chroniqueur Marc Cassivi.

« Sorti en avril, Les trois mousquetaires – D’Artagnan nous avait énormément diverti. La première partie de cette nouvelle adaptation du roman classique d’Alexandre Dumas est palpitante, amusante et charmante. Sa suite, qui par son titre annonce une plus grande exploration du personnage de Milady de Winter, est assez réussie, mais s’éparpille en voulant raconter trop d’histoires à la fois », écrit notre journaliste Pascal Leblanc.

Chicken Run : Dawn of the Nugget : Poulettes en détresse

« Truffé de clins d’œil à Chicken Run, Dawn of the Nugget repose sur un récit classique d’évasion, mais riche en rebondissements, en trouvailles ingénieuses et rehaussé d’une pointe envers l’industrie alimentaire », écrit notre journaliste Manon Dumais.