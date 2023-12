Avec l’aide de leurs amis, une poule et un coq volent au secours de leur fille prisonnière d’une fabrique de pépites de poulet.

À l’instar de sa mère Ginger (voix de Thandiwe Newton dans la version originale) et de son père Rocky (Zachary Levi), Molly (Bella Ramsay) rêve de liberté et d’aventures. Coincée dans une île verdoyante avec les gallinacées ayant échappé à la vile Mrs. Tweedy (Miranda Richardson), qui voulait en faire des pâtés au poulet, l’intrépide poulette fugue puis croise la route de la délurée Frizzle (Josie Sedgwick-Davies), qui a fui sa basse-cour. Et hop ! les voilà attrapées par un employé d’une fabrique de pépites de poulet.

Savoureuse suite de Chicken Run (2000), délicieux film d’animation en pâte à modeler de Peter Lord et Nick Park (père de l’irrésistible duo Wallace et Gromit), Chicken Run : Dawn of the Nugget (Poulets en fuite: L’aube de la pépite en version française), de Sam Fell (coréalisateur de ParaNorman), ne trahit en rien l’œuvre originale. Sans doute que Karey Kirkpatrick, scénariste du premier opus, a veillé à ce que ses comparses John O’Farrell, dialoguiste de Chicken Run, et Rachel Tunnard, nouvelle venue au cinéma d’animation, en préservent la folle imagination et l’humour piquant.

Truffé de clins d’œil à Chicken Run, Dawn of the Nugget repose sur un récit classique d’évasion, mais riche en rebondissements, en trouvailles ingénieuses et rehaussé d’une pointe envers l’industrie alimentaire. Mettant cette fois en valeur Ginger, dont le cœur de mère est mis à rude épreuve, le second volet ramène aussi ses copines Babs (Jane Horrocks), Mac (Lynn Ferguson) et Bunty (Imelda Staunton), avec qui la brave poule en fera voir de toutes les couleurs à son ennemie jurée.

Alors que Lord et Park s’inspiraient de La grande évasion (1963), drame de John Sturges campé durant la Seconde Guerre mondiale, d’où l’esthétique sombre du premier volet, Fell a puisé du côté des films d’espionnage à la Mission : Impossible et aux James Bond des années 1960. Ainsi dans la bande originale de Harry Gregson-Williams (Spy Game, de Tony Scott), on retrouve quelques échos des emblématiques thèmes de Lalo Schifrin et de Monty Norman.

Dans des décors évoquant les repaires des vilains Dr No et Blofeld, Sam Fell orchestre des poursuites aussi amusantes que périlleuses au cours desquelles se déploie sa joyeuse inventivité. Fort d’une mise en scène ample et d’une animation fluide aux couleurs vibrantes, Chicken Run : Dawn of the Nugget a tout pour ravir les fans de la première heure et en conquérir de nouveaux.

Sur Netflix