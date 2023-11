Un homme masqué sème la terreur dans une petite ville des États-Unis pour se venger d’une tragédie survenue l’année précédente à Thanksgiving.

Martin Gignac Collaboration spéciale

Depuis qu’il a concocté une parodie de bande-annonce de Thanksgiving pour accompagner la présentation du projet Grindhouse de Quentin Tarantino et de Robert Rodriguez en 2007, Eli Roth a promis d’en faire un jour un long métrage. L’attente a duré 16 ans. Est-ce qu’elle en valait la peine ? Oui et non.

Oui, parce qu’on retrouve l’Eli Roth des beaux jours, celui de Cabin Fever et d’Hostel. Se ressourcer auprès du film familial avec le divertissant The House with a Clock in Its Walls lui a fait un bien fou après une série d’échecs retentissants (The Green Inferno, Knock Knock, le remake de Death Wish). Le voilà de retour en forme, prêt à s’amuser.

Cela commence dès la jubilatoire introduction où une émeute survenue pendant le traditionnel Vendredi fou cause des morts. La folie du capitalisme s’exprime à l’écran de la façon la plus sanglante possible. Un moment outrancier qui ne sera pas le dernier.

À partir de là, le récit ne remplit pas toutes ses promesses, développant un slasher conventionnel, coincé entre l’hommage à Halloween et la satire à la Scream. Le scénario sans queue ni tête est d’un ridicule consommé, tandis que les personnages antipathiques se succèdent. Entre l’habituelle héroïne (Addison Rae, star de TikTok) et le shérif bellâtre (Patrick Dempsey, évidemment), aucun ne mérite de faire de vieux os.

Ce qui intéresse Eli Roth – et les fans d’épouvante par la même occasion –, ce sont les scènes de carnage. Le cinéaste s’en donne à cœur joie, avec une bonne dose de sursauts, d’humour noir et de moments répugnants. Grâce à quelques séquences malsaines, les repas de dinde n’auront plus le même goût. Et personne ne voudra assister à un défilé ou s’exécuter au trampoline.

Sans doute que cette version allongée de Thanksgiving est bien pâle à côté de sa fausse bande-annonce originale. Mais le film redonne foi au genre horrifique après les débâcles successives de The Exorcist : Believer et de Five Nights at Freddy’s.

