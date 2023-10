Synopsis

Un tueur à gages solitaire et sans scrupules guette sa prochaine victime en répétant des mantras et des lieux communs. Il n’a jamais raté sa cible. Mais il y a une première fois à tout…

The Killer, le nouveau film de David Fincher, ne s’appuie pas sur une trame particulièrement originale. Des histoires de tueurs à gages dont la tête a été mise à prix par un mystérieux client avant de se lancer dans une vendetta, on a vu ça des dizaines de fois au cinéma.

Adaptation libre du roman graphique français Le tueur, d’Alexis Nolent et Luc Jacamon, The Killer brille davantage par sa mise en scène. Le cinéaste de Zodiac et de Seven a une manière fort élégante et efficace de porter à l’écran ce récit violent et tendu, en jouant des codes traditionnels du polar.

Fincher crée une ambiance feutrée très particulière, à laquelle la musique de Trent Reznor et Atticus Ross n’est pas étrangère. Le scénario d’Andrew Kevin Walker distille un humour irrésistible, gracieuseté des mantras pseudophilosophiques et perles de sagesse de gourous motivateurs que le tueur se répète sans cesse, à l’occasion de monologues intérieurs souvent hilarants.

Michael Fassbender incarne avec tout son talent et son aplomb ce tueur d’élite méthodique, consciencieux et sans scrupules, embauché à fort prix pour tuer de sang-froid. Sa routine banale, d’ordinaire minutieusement réglée, est bouleversée par une erreur de quelques millimètres dans la trajectoire d’une balle perdue, un soir à Paris.

Alors commence une traque en six chapitres et un épilogue, de Paris à Chicago en passant par New York, La Nouvelle-Orléans et la République dominicaine. Le tueur paranoïaque, qui n’est jamais nommé, change constamment d’identité, ce qui est le prétexte à des blagues sur la culture populaire américaine.

Parmi les noms d’emprunt de cet être à la fois cynique et pragmatique, consciencieux et je-m’en-foutiste, il y a par exemple Lou Grant, un personnage du Mary Tyler Moore Show, George Jefferson, de la série All in the Family, ou encore Sam Malone qui, comme dans Cheers, détient un permis de conduire du Massachusetts…

Pour que son rythme cardiaque ne s’emballe pas trop, malgré le stress lié à son emploi du temps et l’extrême précision requise par son cadre professionnel, le tueur écoute exclusivement des chansons des Smiths. Une autre excentricité comique qui confirme que dans ce Killer, David Fincher ne se prend pas trop au sérieux. C’est ce qui fait tout son charme.