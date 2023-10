Ancien soldat des forces spéciales, Mason Pettits sort de sa vie rangée afin d’accompagner une journaliste pour une entrevue exclusive avec le président contesté d’un pays d’Amérique du Sud.

On s’ennuie parfois des films d’action des années 1980 : Commando, First Blood, Romancing the Stone… On se demande pourquoi la formule simple et efficace de ces œuvres cultes ne pourrait pas être adaptée au cinéma d’aujourd’hui.

Puis, on regarde Freelance et on comprend que cette époque est révolue. Ou, du moins, que la magie de ces films ne peut être facilement reproduite.

Car c’est bel et bien la vieille formule qu’on emprunte ici : un homme aux gros bras (John Cena), une femme sans défense (Alison Brie), un dictateur (Juan Pablo Raba), la jungle et beaucoup de fusils. Le ton est cependant celui de la comédie. Mais on ne rit pas. La meilleure blague se trouve dans les bloopers du générique !

C’est dommage, car John Cena et Alison Brie peuvent être drôles. Il l’a démontré à quelques reprises, surtout dans la série Peacemaker, alors qu’elle s’est illustrée dans de nombreux films en plus des séries Community et GLOW.

L’ex-lutteur incarne Mason Pettits, ancien soldat des forces spéciales devenu avocat – et père – à contrecœur à la suite de l’échec de sa dernière mission. Son mariage chambranlant, il accepte un contrat de sécurité privée de son ancien collègue (Christian Slater, là pour la paie). Mason doit assurer la protection de la journaliste Claire Wellington qui se rend à Paldonia afin d’interviewer le président Venegas. Malheureusement pour Alison Brie et Juan Pablo Raba, les textes du scénariste Jacob Lentz (le talk-show de Jimmy Kimmel) ne leur permettent pas d’interpréter des personnages crédibles.

Bien qu’il s’agisse d’une « comédie », le récit repose sur la tension politique de ce pays fictif d’Amérique du Sud dans lequel se trame à la fois une rébellion, un coup d’État et une invasion étrangère. Malgré l’importance des enjeux, le film de Pierre Morel (Taken) est des plus ennuyeux. L’action se résume à des jeux de cache-cache, des poursuites au ralenti – celle à dos de cheval est involontairement hilarante – et des fusillades interminables.

Plus interminables sont les scènes de dialogues répétitives entre les personnages. Le trio devient au moins plus sympathique au fil de l’aventure, mais jamais au point d’espérer autre chose que le film se termine rapidement.