L’histoire vraie de Saúl Armendáriz, un lutteur homosexuel d’El Paso, qui a connu le succès dans les années 1990 sous le nom de Cassandro el Exótico.

Martin Gignac Collaboration spéciale

Gael García Bernal est né pour incarner cet homme plus grand que nature. L’acteur mexicain qui a été découvert dans Amores Perros et Y tu Mamá También offre une de ses compositions les plus mémorables en carrière, étant tour à tour extravagant et d’une sobriété exemplaire, flamboyant et doux-amer. Ce personnage coloré aurait pu sombrer dans la caricature, mais il est au contraire dépeint avec beaucoup d’amour et d’humanité.

Ce n’est pas la première fois que le cinéaste afro-américain Roger Ross Williams aborde la vie de Cassandro. Il était déjà le sujet de son court métrage The Man Without a Mask (2016). Ayant fait sa marque dans le documentaire (il a obtenu un Oscar en 2009 pour Music by Prudence), le réalisateur embrasse cette fois totalement la fiction. À tel point que le scénario qu’il a coécrit avec David Teague omet pratiquement l’enfance difficile et la plupart des frasques du héros. Pour obtenir un portrait plus complet de l’homme, mieux vaut se tourner vers le documentaire mélancolique Cassandro the Exotico ! de Marie Losier.

Il est plutôt question ici d’un feel-good movie inspirant et divertissant, qui reprend à son compte les éléments du film biographique traditionnel. Son ascension est racontée vigoureusement, comme dans un film de Martin Scorsese, alors que sa vie amoureuse et sa relation avec sa mère évoquent davantage la sensibilité de Pedro Almodóvar.

Le récit excelle à transposer le machisme ambiant, à la fois celui de la lutte mexicaine et celui de la société en général. L’ombre du père religieux plane et son absence permet à Saúl (Gael García Bernal) de se construire, de ne plus incarner l’anonyme catcheur masqué El Topo, mais bien le seul et unique Cassandro, qui luttait déguisé en femme. Son identité se construit dans le ring, au fil de combats où il semble porté par les cris de la foule et l’énergie contagieuse de la mise en scène.

Ce vibrant portrait d’un destin hors de l’ordinaire pourrait facilement faire l’objet d’un programme double avec SOLO de Sophie Dupuis tant l’esthétisme et les thématiques sont semblables.

Sur Amazon Prime