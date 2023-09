Deux amies queers démarrent un club d’autodéfense féminin à leur école secondaire dans l’espoir de se rapprocher de belles filles populaires pour qui elles ont le béguin.

Les films et les séries qui se déroulent au secondaire vont toujours nous intriguer. Il y a la nostalgie, bien sûr, mais ces œuvres ouvrent aussi une fenêtre sur la réalité des jeunes de l’époque de leur sortie. Fast Time at Ridgemont High (1982) ou American Pie (1999) n’offrent pas un portait exact des générations qu’ils mettent en vedette, bien sûr, mais ces comédies donnent tout de même une idée des enjeux des élèves à cette période.

Bottoms ne fait pas exception. En fait, le deuxième long métrage d’Emma Seligman (l’intense Shiva Baby) est plus intelligent que la majorité des films dans le genre. Il est cru et violent, mais surtout drôle, authentique et plein d’amour.

PJ (Rachel Sennott) et Josie (Ayo Edebiri) se connaissent depuis le primaire et sont de grandes amies. Leur passage à l’école secondaire tire à sa fin et elles désirent tenter leur chance avec les filles à qui elles rêvent depuis longtemps : Brittany (Kaia Gerber) et Isabel (Havana Rose Liu), deux meneuses de claque.

Bien que la prémisse soit conventionnelle, remplacer des gars un peu losers par deux filles queers change la dynamique et est rafraîchissant. Le scénario de Seligman et Sennott intègre d’autres éléments classiques : l’équipe de football est reine et ses joueurs sont des imbéciles intimidateurs, le directeur est pitoyable et la qualité de l’enseignement n’est pas une priorité.

Le seul prof que l’on voit est Mr. G, incarné par l’ancien joueur de la NFL Marshawn Lynch. Son naturel comique brille, alors qu’il se retrouve surveillant du club d’autodéfense formé par PJ et Josie. Au départ, il n’est qu’un prétexte pour attirer des filles, mais les rencontres entre celles-ci deviennent des moments qu’elles chérissent, et ce, même si elles repartent le visage ensanglanté.

La chimie entre Rachel Sennott (Bodies Bodies Bodies, The Idol) et Ayo Edebiri (Theater Camp, The Bear, la voix de plusieurs personnages animés cette année) est exceptionnelle. Elles sont maladroites, charmantes, vulnérables. Leur amitié dans la vraie vie se reflète à l’écran. Les autres membres du club sont également attachantes et rendent bien les différentes personnalités qui se côtoient dans l’harmonie – ou non – au secondaire.

Le degré d’absurdité grimpe de plusieurs crans au dernier acte et nous éloigne un peu de la sincérité des émotions, mais le tout se conclut de belle façon et nous fait bien rire tout au long.

Bottoms est présenté seulement dans sa version originale anglaise.