Ruby Gillman est une adolescente discrète et maladroite qui, après avoir désobéi à sa mère surprotectrice, découvre qu’elle est une descendante des reines guerrières kraken. Les krakens ont juré de protéger les océans du monde contre les sirènes vaniteuses et avides de pouvoir. Déchirée, Ruby est amenée à utiliser ses nouveaux pouvoirs pour protéger les siens.

Oubliez tout ce que vous avez vu et lu sur les krakens, ces terrifiantes créatures des mers qu’on dit responsables de nombreux naufrages. Qu’importe que ce mythe soit inscrit dans l’imaginaire des peuples nordiques depuis des siècles, le studio d’animation DreamWorks (Shrek, How to Train Your Dragon, Puss in Boots) s’y attaque dans une proposition amusante réalisée par Kirk DeMicco (Vivo, The Croods) et Faryn Pearl (The Croods : A New Age, Trolls World Tour) où les rôles sont inversés. Les krakens ne coulent pas des bateaux, ils sont des protecteurs de l’océan, alors que les sirènes ne sont pas aussi douces et naïves que nous l’a fait croire Disney.

IMAGE FOURNIE PAR DREAMWORKS ANIMATION Scène de Ruby Gillman : Teenage Kraken

Ruby Gillman (Lana Condor) descend d’une ligne royale de krakens. Mais elle ne le sait pas encore. Sa mère Agatha (Toni Collette) a quitté les profondeurs il y a 15 ans pour offrir une vie meilleure à ses enfants, à qui elle interdit de s’approcher de l’océan. Cette famille détonne, avec sa peau bleue et ses oreilles en forme de nageoires caudales, mais quand on leur en fait la remarque, ses membres répondent qu’ils viennent du Canada, ce qui clôt étonnamment le dossier ! Or, Ruby souhaite être une adolescente comme les autres, attirer l’attention, mais pas trop, et assister au bal de finissants avec Connor, une soirée qui doit se tenir sur un bateau et que sa mère désapprouve fermement.

Les efforts de Ruby pour se fondre dans la masse échoueront lorsqu’elle se transformera en kraken géant au contact de l’océan. Apprivoisant tranquillement son identité, elle fera la rencontre de sa Grandmamah (Jane Fonda), la reine guerrière des Sept Mers, laquelle tentera de la convaincre d’accepter sa destinée, et de Chelsea (Annie Murphy), une nouvelle venue à l’école qui s’avérera être une sirène au physique calqué sur l’Ariel du dessin animé.

IMAGE FOURNIE PAR DREAMWORKS ANIMATION Ruby Gillman (Lana Condor) dans Ruby Gillman : Teenage Kraken, film de Kirk DeMicco

Des secrets de famille, des pouvoirs à la puissance destructrice refoulés à coups d’interdits, la peur d’être différent et le désir de s’affranchir de ses parents : les parallèles avec le panda roux d’Alerte rouge, un film très réussi de Disney et Pixar sorti en 2022, sont inévitables. Ceux avec le jeune monstre marin Luca aussi, dans une moindre mesure.

Bien que drôle et fort sympathique, l’histoire développée autour de Ruby Gillman est moins aboutie que celle des ancêtres de Meilin Lee. Même s’il nous entraîne dans les profondeurs des abysses, le scénario signé par Pam Brady (productrice de South Park), Brian C Brown et Elliott DiGuiseppi ne s’éloigne jamais de la surface, prisonnier de son obligation de maintenir deux idées à flot. Revisiter la mythologie des krakens et des sirènes est une prémisse fort intéressante qui aurait mérité d’être davantage approfondie, mais qui se trouve éclipsée par ce va-et-vient avec la terre ferme. Les raisons de la rivalité entre les deux clans sont rapidement évacuées, tout comme le troisième acte, un combat magnifique, mais éminemment prévisible et dont le dénouement est précipité.

Néanmoins, Ruby Gillman : Teenage Kraken nous amène à la rencontre de personnages attachants que les voix de Lana Condor, Toni Colette et Jane Fonda rendent bien. L’animation est traditionnelle, mais les images sous-marines sont visuellement éblouissantes avec leurs couleurs bonbon qui contrastent avec la noirceur des abysses et la trame sonore très quelconque.

Soulignons qu’il s’agit du premier film de DreamWorks où l’héroïne est une femme. En fait, chez les krakens de cet univers revisité, seules les femmes grandissent et sont dotées de pouvoirs. Ruby Gillman ne risque pas de détrôner les héros passés du studio, mais ses forces, sa vulnérabilité et sa personnalité à laquelle il est facile de s’identifier plairont certainement au jeune auditoire à qui le film s’adresse.

En salle