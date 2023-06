Synopsis

Alors qu’est débattu un projet de loi qui interdirait la « promotion » de l’homosexualité à l’école, une enseignante lesbienne est forcée de vivre une double vie qui la mine et affecte son entourage.

« Enseigne-t-on à vos enfants des valeurs morales traditionnelles ? Sortons le politique de l’éducation. » Le slogan, affiché sur un immeuble dans Blue Jean de Georgia Oakley, sert à camper le débat qui faisait rage en Angleterre vers la fin du règne de Margaret Thatcher.

Le film se déroule en 1988, comme en fait foi la bande sonore, qui inclut un tube de New Order. Son propos fait toutefois écho au combat mené actuellement par la droite états-unienne contre ce qu’elle estime dommageable aux enfants et à la famille traditionnelle et qui s’incarne entre autres par l’adoption en 2022 en Floride d’une loi interdisant l’information sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre aux enfants, de la maternelle à la troisième année.

Le slogan résume aussi la raison pour laquelle Jean (Rosy McEwen) vit sous un stress constant : professeure d’éducation physique dans une école secondaire, elle est forcée de cacher son homosexualité de peur de perdre son travail. Un risque qui devient de plus en plus plausible lorsqu’un conflit impliquant l’une de ses élèves menace de révéler son secret.

Il n’y a rien de spectaculaire dans le film écrit et réalisé par Georgia Oakley, dont c’est le premier long métrage. Personne ici ne joue les héros. Surtout pas Jean, coincée entre son amoureuse et son milieu de travail, entre son identité profonde et la peur de voir sa vie détruite par l’homophobie ambiante et la cruauté qui en découle. Cette retenue est l’une des grandes qualités de ce film porté par la prestation nuancée, contenue et bouleversante de Rosy McEwen.

Blue Jean a remporté quantité de prix dans le circuit des festivals, notamment de la part du public. Avec raison : c’est un film juste, maîtrisé et touchant qui, sans rien appuyer, tend un miroir inquiétant à notre époque. Un rappel que certains gains ne sont jamais acquis.

