Une auteure peu sûre d’elle-même se sent trahie par son mari lorsqu’elle entend par accident ce qu’il pense vraiment de son travail. Ce couple fusionnel navigue dans cette phase rocailleuse de sa relation autrement paisible.

Il ne se passe pas grand-chose dans You Hurt My Feelings, plus récent long métrage de la réalisatrice Nicole Holofcener (The Last Duel, Can You Ever Forgive Me ?). C’est cette représentation vive d’un conflit banal, d’une situation sans grand intérêt, qui fait sa force. Il n’y a pas de rebondissements, rien à se mettre sous la dent pour ceux qui aiment les films qui les rivent à leur fauteuil et pourtant, l’histoire de Beth (Julia Louis-Dreyfus) et Don (Tobias Menzies) nous charme. Les dialogues sont réalistes et souvent amusants. Les scènes du quotidien deviennent captivantes dans l’œil de la réalisatrice.

PHOTO FOURNIE PAR FILMNATION Scène du film You Hurt My Feelings

La raison principale de cet intérêt est la facilité que l’on a, en tant que spectateur, à comprendre la querelle sur laquelle se base l’intrigue. L’ego, la confiance, la trahison... tous ces thèmes se recoupent dans ce moment où Beth entend Don avouer à un de leurs proches qu’il n’a pas aimé le nouveau livre de sa femme. On ne peut s’empêcher de s’imaginer alors quelle serait notre propre réaction. Celle de Beth est intense, mais on compatit avec elle. Le jeu de Julia Louis-Dreyfus transmet bien ces émotions fortes que ressent son personnage.

Tobias Menzies (The Crown, Outlander) est fantastique dans le rôle de Don, un homme qui ne fait pas de vagues, qui se questionne sur ses capacités de psychologue et se sent rattrapé par le temps qui passe. Autour du couple codépendant, on retrouve son fils Elliott (Owen Teague), l’attachante sœur de Beth, Sarah (Michaela Watkins), le mari de cette dernière, l’acteur raté Mark (Arian Moayed). Cet écosystème, une famille normale aux problèmes normaux, complète bien la dynamique de Beth et Don.

Présenté en première au festival de Sundance à la fin de l’hiver, You Hurt My Feelings est un film introspectif, qui parvient à faire rire, à générer de la compassion et à faire réfléchir à nos propres ego et relations. Il faut du talent pour faire du banal quelque chose de divertissant. Nicole Holofcener y parvient joliment.

En salle