S’étant rencontrés dans les années 1980 alors que Pietro accompagnait ses parents lors d’une retraite dans la montagne où vit Bruno, un garçon du même âge, deux hommes partagent une amitié qui ne s’est jamais démentie au fil des ans, malgré les absences, les différents choix de vie et le temps qui passe.

Le parcours de Felix Van Groeningen est assez fascinant. Le cinéaste belge s’est d’abord fait remarquer avec La merditude des choses avant d’être révélé au public international grâce à The Broken Circle Breakdown (Alabama Monroe), finaliste aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère en 2014. Cette reconnaissance lui a permis de réaliser ensuite Beautiful Boy aux États-Unis (avec Timothée Chalamet et Steve Carell).

Par souci d’authenticité, cette adaptation cinématographique de Le otto montagne, de Paolo Cognetti, a été tournée en Italie, dans la langue d’origine du roman, bien que le cinéaste ne la maîtrise pas lui-même. Ce dernier a aussi demandé à Charlotte Vandermeersch, sa fidèle complice et amoureuse, de cosigner cette fois avec lui la réalisation de ce long métrage aux résonances intimes.

Spectaculaire sur le plan visuel, Les huit montagnes se déroule principalement dans la Vallée d’Aoste, dans les Alpes italiennes. Le récit est construit autour de l’amitié que partagent d’abord deux garçons issus de deux milieux complètement différents. L’un, citadin, habite à Turin, et l’autre est le seul enfant de son âge dans le minuscule village perdu dans la vallée, où il vit avec son père. Au fil des ans, Pietro (Luca Marinelli) parcourra le monde pour se construire, alors que Bruno (Alessandro Borghi) ne quitte jamais sa montagne. C’est d’ailleurs là que l’amitié entre les deux hommes pourra s’épanouir, bien qu’ils aient chacun suivi des trajectoires bien distinctes.

On pourra trouver que cette œuvre contemplative traîne parfois en longueur, mais l’approche des cinéastes consiste à entraîner le spectateur dans une introspection existentielle devant laquelle on ne peut rester indifférent. Il en résulte une douce mélancolie, un peu comme si, dans un esprit de dépouillement et de vérité, ce film nous forçait à nous confronter aux thèmes essentiels de la vie. Et c’est beau.

Lauréat du prix du jury au Festival de Cannes l’an dernier, Les huit montagnes (Le otto montagne) est à l’affiche en version originale italienne avec sous-titres français.

En salle