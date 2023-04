Les enfants vont adorer ! Les parents ne devraient pas trop s’ennuyer non plus. Car The Super Mario Bros. Movie est court et ne lâche jamais l’accélérateur.

On s’attendait toutefois à davantage de blagues ou de répliques destinées subtilement aux adultes, comme le font si bien les studios d’animation Pixar ou DreamWorks. D’autant plus que le premier jeu vidéo Super Mario Bros. remonte à 1985 et que des générations de joueurs ayant grandi avec des manettes de consoles Nintendo dans les mains sont aujourd’hui au moins dans la vingtaine.

Il y a tout de même des tonnes de références visuelles aux nombreux jeux de la série et à ses dérivés. Mais il faut être attentif, car tout va tellement vite qu’on peut manquer certains de ces clins d’œil.

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Il ne manque pas d’action dans The Super Mario Bros. Movie.

Afin que l’action n’arrête jamais, l’histoire doit être simple. Ainsi, Matthew Fogel (The Lego Movie 2, Minions : The Rise of Gru) a épuré son scénario au maximum. Mario (Chris Pratt) et Luigi (Charlie Day), deux frères plombiers new-yorkais, sont aspirés dans un autre univers par de grands conduits verts. En chemin, ils sont séparés. Mario atterrit dans le royaume Champignon où il rencontre la princesse Peach (Anya Taylor-Joy). Celle-ci lui explique que le vil Bowser (Jack Black) et son armée se préparent à envahir son territoire peuplé par les adorables Toads. Peach et Mario partent donc en direction de la jungle des Kong afin de les convaincre de se battre à leurs côtés et de libérer Luigi, détenu prisonnier, du même coup.

Contrairement à d’autres œuvres du genre, il n’y a pas de quête secondaire ou de piste lancée pour une potentielle suite. On va droit au but. Les origines des personnages sont aussi à peine explorées. Depuis l’échec du film Super Mario Bros. en 1993, Nintendo reste très prudent avec ses propriétés intellectuelles. Le géant japonais pourrait faire des milliards en produisant longs métrages et séries, mais préfère de toute évidence contrôler le fil narratif de son vaste univers.

Les coréalisateurs Aaron Horvath et Michael Jelenic, qui ont l’habitude de faire ce qu’ils veulent avec les superhéros de DC dans Teen Titans Go !, se sont donc amusés avec le studio d’animation Illumination à créer un monde magique, et surtout magnifique. Les couleurs, les textures, le mouvement, tout est sans faille. On visite plusieurs lieux durant l’aventure et ils sont tous très bien détaillés.

Les voix

De nombreux fans ont manifesté leur scepticisme lorsque Universal a annoncé que Chris Pratt serait la voix de Mario. Cet état d’esprit s’est transformé en mécontentement à la suite du lancement de la première bande-annonce. L’acteur américain ne reprend pas l’accent italien entendu dans les jeux vidéo, mais utilise une fréquence plus aiguë pour certaines des expressions préférées du moustachu à salopette, par exemple « mamma mia ». On oublie presque qu’il s’agit de Chris Pratt.

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Bowser (Jack Black) et Luigi (Charlie Day)

Anya Taylor-Joy n’est pas mauvaise, mais le visage de la princesse ne correspond pas toujours aux intonations de la vedette de la série The Queen’s Gambit. À l’opposé, Bowser possède les mêmes expressions que Jack Black. Notre coup de cœur va à Keegan-Michael Key, extraordinaire dans le rôle du vaillant Toad.

Un mot sur la musique : Bryan Tyler (Scream VI, F9 : The Fast Saga) reprend à merveille les compositions originales de Koji Kondo, mais peut-on choisir autre chose que Thunderstruck et Take On Me ? On demande aussi un moratoire sur Holding Out for a Hero, que nous avons entendue dans trois films dans les dernières semaines.

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Juliet Jelenic, fille du coréalisateur Michael Jelenic, prête sa voix à Lumalee.

Bien que The Super Mario Bros. Movie s’adresse aux enfants, la beauté de ses animations ainsi que les messages de courage et de détermination véhiculés peuvent réchauffer tous les cœurs. Sinon, Lumalee, la petite étoile bleue dépressive et nihiliste, devrait au moins faire sourire les plus grands.