Inséparables lors de leur adolescence, deux femmes se retrouvent après s’être perdues de vue pendant des décennies et décident de partir ensemble en Grèce pour faire le voyage dont elles ont toujours rêvé. Mais la nature de leur amitié peut-elle être intacte 30 ans plus tard ?

À les voir ensemble, on ne pourrait pratiquement pas deviner que ces deux femmes étaient de grandes amies il y a 30 ans. C’était l’époque du Grand Bleu. Et les deux adolescentes d’alors n’avaient de cesse d’écouter en boucle la trame musicale planante d’Éric Serra, tout en rêvant de se rendre ensemble à Amorgos, l’île grecque où le célèbre film de Luc Besson a été tourné.

Mais bon, la vie a fait en sorte que ce voyage n’a jamais eu lieu, que les deux filles se sont perdues de vue à la suite d’une dispute à propos d’un gars qu’elles ne reconnaîtraient probablement même plus aujourd’hui. Elles trouvent maintenant aussi que, finalement, la musique du Grand Bleu n’était pas si terrible. Blandine (Olivia Côte) est particulièrement déprimée depuis le divorce qu’a demandé son mari pour entreprendre une nouvelle relation – cas classique – avec une femme plus jeune. Magalie (Laure Calamy) promène son exubérance exagérée et ses excès de bonne humeur, beaucoup trop suspects pour être authentiques, en maquillant ses galères. Quand le fils de l’une, qui aimerait bien voir sa mère sortir enfin de sa torpeur, contacte l’autre pour qu’elles renouent, la dynamique est installée d’emblée.

Les Cyclades est un buddy movie au féminin. Marc Fitoussi (Copacabana, La ritournelle), qui signe également le scénario, mise sur les contrastes entre deux femmes dont les tempéraments sont très différents, qu’il plonge cependant dans une situation de grande proximité. Un concours de circonstances, toujours orchestré par le fils, amène les deux anciennes amies à partir ensemble pour la Grèce afin de faire enfin le voyage dont elles rêvaient il y a 30 ans. La nature réservée de Blandine est ainsi vite placée devant celle, très épuisante, de Magalie, une noceuse de première qui ne dédaigne pas contourner les règles pour tout tirer à son avantage.

Le récit se révèle plutôt prévisible et l’on déplore la trop brève présence de scènes vraiment bien inspirées, comme celle où, par exemple, Magalie impose de la musique disco dans un resto et se met à danser. C’est à ce moment que, tout à coup, l’adolescence s’infiltre de nouveau dans la vie de ces femmes. Le dernier acte, marqué par l’arrivée d’une ancienne hippie (Kristin Scott Thomas), vient par ailleurs casser un peu la dynamique installée jusque-là.

Cela dit, Laure Calamy, qui fait feu de tout bois, et Olivia Côte, dont le rôle est moins flamboyant mais tout aussi bien campé, forment un tandem remarquable. La bonne dose de vitamine D contenue dans cette comédie ensoleillée leur doit beaucoup.

