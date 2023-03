Accumulant les abus d’un ex-copain pervers narcissique et d’une supérieure condescendante, une jeune mère seule travaillant pour Loto-Gold est envoyée au fin fond de nulle part pour interviewer un étrange ermite. L’intransigeant nouveau millionnaire sera celui qui la poussera finalement à bout de manière spectaculaire.

Audrey-ANNE BLAIS La Presse

Le titre ne ment pas. Dans Jour de merde, tout va mal. Cette proposition rafraîchissante de Kevin T. Landry, infusée à l’humour noir, a sans aucun doute sa place dans le paysage cinématographique actuel. À la croisée des genres, le film s’intéresse à la solitude et aux injustices de façon parfaitement originale.

Le récit est campé dans ce qu’on devine être une maison isolée dans une forêt québécoise, qui sera le théâtre d’une rencontre à la fois incongrue et riche en rebondissements. Les personnages étranges et captivants sont mis en valeur par un scénario drôle et audacieux, signé par le réalisateur lui-même. Le choix de la chanson d’ouverture, Cerveau ramolli, de Lisa LeBlanc, fait sourire et donne le ton. Quoi de mieux que les mots de la reine acadienne pour ambiancer un fiasco avec humour ?

Maude (Eve Ringuette), une mère seule qui travaille chez Loto-Gold, se présente chez Gaétan (Réal Bossé), un homme renfrogné et hargneux qui vient de gagner à la loterie. Son objectif : interviewer le grincheux, lui remettre son chèque et le ramener en ville. Une mission qui s’avérera beaucoup plus lourde que prévu et qui donnera lieu tant à des situations cocasses qu’à des scènes d’épouvante.

Eve Ringuette est la grande révélation de ce long métrage, dans lequel elle incarne avec brio une femme « à boute » pour qui les malchances se multiplient. Et que dire du personnage de son partenaire de jeu Réal Bossé, Gaétan, un être beaucoup plus complexe qu’il le laisse paraître au départ. Ils s’apprivoiseront lentement dans un tango angoissant très bien joué, laissant présager la complicité des interprètes.

Si les histoires aussi éclatées peuvent parfois tomber dans le piège de la grossièreté, c’est loin d’être le cas ici. Les distorsions visuelles et auditives, savamment dosées, viennent bien traduire l’état second dans lequel sombre la protagoniste au fil du récit grâce à une réalisation soignée et sans bavures.

En salle