Gagnant sa vie comme gardien de nuit dans un grand magasin, un homme vivant avec sa famille dans une cité en banlieue de Paris devient un « jouet » humain quand le fils de l’homme le plus riche de France est appelé à choisir son cadeau d’anniversaire.

En acceptant de s’attaquer à un remake du Jouet, célèbre film que Francis Veber a écrit et réalisé en 1976, James Huth (Brice de Nice, Lucky Luke) savait très bien qu’il s’avançait en terrain miné. Pour justifier cette nouvelle mouture, le réalisateur explore cependant deux axes plus inédits.

La différence des classes emprunte cette fois la forme d’un portrait entre deux familles issues de milieux complètement opposés : l’une, sinistre, où les préoccupations d’ordre financier n’existent d’aucune façon et où les rapports humains sont de glace ; l’autre, modeste et chaleureuse, vivant dans une cité et mettant de l’avant des principes de solidarité. Huth a aussi choisi de creuser les relations entre un père – veuf – et son fils de 12 ans sur une base plus réaliste.

Il se trouve qu’à l’arrivée, Le nouveau jouet est beaucoup moins caustique que son illustre prédécesseur. En misant sur la personnalité d’humoriste de Jamel Debbouze, souvent très drôle dans le rôle de ce gardien de nuit qui accepte à contrecœur les sommes substantielles qu’on lui offre pour servir de jouet humain à l’enfant roi (Simon Faliu), le réalisateur module une autre tonalité. Avec Daniel Auteuil, qui se glisse dans la peau de cet homme trop riche qui trouvera peut-être une façon de se rapprocher progressivement de son fils, Debbouze forme d’ailleurs un tandem qui fonctionne bien.

De grands moyens ont été déployés pour les décors et les accessoires afin de conférer à l’ensemble une impression de conte. À ce chapitre, c’est réussi. Mais à une époque où les thèmes sur lesquels Francis Veber a mis le doigt dans le film original sont encore plus exacerbés, on espérait quand même quelque chose d’un peu moins inoffensif.

