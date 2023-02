Un homme heureux

En pleine campagne électorale pour sa réélection, le maire très conservateur d’une petite ville du nord de la France apprend que sa femme, à qui il est marié depuis 40 ans, s’est toujours sentie homme et qu’elle amorce une transition de genre.

Plus de 10 ans après Laurence Anyways, le cinéaste Tristan Séguéla, connu notamment grâce à Docteur ?, explore lui aussi le thème de la transidentité en s’inspirant de l’histoire d’une personne de son entourage ayant amorcé une transition de genre à plus de 50 ans. Mais contrairement à Xavier Dolan, qui a misé sur l’effet dramatique qu’une telle situation peut avoir sur un couple, le cinéaste français a plutôt vu là matière à en faire une comédie destinée d’abord à faire rire le spectateur, mais aussi à le faire réfléchir à la question.

Même si l’ensemble n’évite pas toujours le didactisme et que le dernier acte est beaucoup trop idéalisé pour être crédible, il reste que le pari est bien tenu. Traiter un sujet aussi délicat dans une comédie à vocation populaire constitue, à n’en pas douter, un exercice extrêmement périlleux, pour lequel Tristan Séguéla a emprunté une approche très respectueuse. Et vraiment drôle.

Il a de surcroît eu le flair de réunir à l’écran – pour la première fois – deux pointures qui se complètent à merveille. Catherine Frot et Fabrice Luchini font partie de ces acteurs d’exception qui peuvent, de leur simple présence, élever une scène au-delà de la caricature et rendre leur personnage authentique et touchant.

Dans le rôle de cette femme qui attendait la fin de la carrière politique à la mairie de son mari, qu’elle aime sincèrement, pour enfin révéler sa vraie nature et amorcer sa transition de genre, Catherine Frot est bien sûr formidable. Fabrice Luchini, dont le personnage passe de l’ultraconservatisme (son slogan électoral est « En avant comme avant ! ») à l’acceptation, trouve par ailleurs l’un de ses plus beaux rôles, d’autant que les situations sont tellement fortes qu’il n’a jamais besoin de forcer la note. Mentionnons également la présence de Philippe Katerine, impayable dans le rôle de l’adjoint politique du maire.

On ne parlera pas ici d’un chef-d’œuvre de finesse, mais Un homme heureux, porté par ses deux vedettes, a le mérite d’aborder un sujet plus niché d’une façon accessible et divertissante.

En salle