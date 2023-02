L’Alliance de Montréal a dévoilé mercredi matin l’identité de son nouvel entraîneur-chef ; il s’agit de Derrick Alston Sr.

Le natif du Bronx succède ainsi à Vincent Lavandier, qui n’aura finalement été à la barre de l’équipe qu’une seule saison, la première de l’histoire de la franchise.

Le nom d’Alston Sr. ne sera pas inconnu aux amateurs de ballon-panier. Comme le directeur général de l’Alliance, Joel Anthony, l’homme de 50 ans a évolué dans la NBA, disputant 139 matchs avec les 76ers de Philadelphie entre 1994 et 1996. Il a passé les 15 années suivantes dans 13 équipes de six pays différents, dont le FC Barcelone et le Real Madrid.

De 2012 à 2015, Alston Sr. a été entraîneur du développement des joueurs des Rockets de Houston, dans la NBA. Il s’est ensuite joint aux Knicks de Westchester de la G League, d’abord comme entraîneur-adjoint, puis comme entraîneur-chef. Depuis 2022, il est adjoint chez les Skyhawks de College Park ; il gardera d’ailleurs son poste malgré sa nouvelle association avec l’Alliance.

En entrevue avec La Presse, mercredi matin, Alston Sr. a raconté avoir été convaincu dès ses premiers appels avec Joel Anthony.

« Nous avons tous les deux joué dans la NBA, joué en Europe et parfois dans les mêmes pays. Il a terminé sa carrière en Argentine et moi aussi. […] Nous voyons les choses de la même façon. »

« Je me sentais vraiment confortable avec Joel, a-t-il ajouté. Il m’a donné cette belle opportunité de coacher dans une belle ville. Et j’aime les défis. »

En termes de défis, Alston Sr. sera servi. Après une première saison difficile où elle n’a décroché que quatre gains en 20 rencontres, l’Alliance tentera d’être plus compétitive cette saison.

« La ligue est très forte. J’ai regardé beaucoup de matchs de la dernière saison et ils ont eu tellement de bonnes opportunités de gagner. Je pense que l’équipe est meilleure que ce que les résultats démontrent », a noté l’entraîneur, qui s’exprime en anglais.

« Nous serons une équipe avec un état d’esprit défensif. Je veux que nous jouions un peu plus vite que la saison dernière. Joel bâtit l’alignement et nous sommes très synchronisés par rapport aux joueurs que nous essayons d’avoir et qui peuvent nous aider à atteindre cet objectif. »

L’Alliance doit débuter sa saison le 26 mai face aux River Lions de Niagara, à l’Auditorium de Verdun. Les joueurs seront dévoilés d’ici là ; Joel Anthony a déjà mentionné à la fin janvier que plusieurs joueurs de la saison dernière devraient être de retour.

Plus de détails à venir