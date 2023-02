(Toronto) Le récemment acquis Jakob Poeltl a été brillant avec 30 points et six blocs, mardi, aidant les Raptors de Toronto à gagner 123-113 face au Magic d’Orlando.

La Presse Canadienne

Acquis des Spurs à la date limite des transactions, l’Autrichien de sept pieds un disputait un troisième match avec les Raptors.

Poeltl effectue en fait un retour à Toronto, ayant passé les deux premières saisons de sa carrière avec les Raptors.

En plus des chiffres mentionnés plus haut, Poeltl a ajouté neuf rebonds et un vol, mardi, aidant les siens à mériter un cinquième gain en six matchs.

En termes de points, il a livré son deuxième match le plus productif de la saison

Le joueur étoile Pascal Siakam a obtenu 26 points dans le clan torontois.

Scottie Barnes a fourni 17 points et le réserviste Chris Boucher 13, parmi les 29 points des substituts de l’équipe.

Boucher a ponctué le premier quart avec un dunk et un lancer franc, quand il restait une seconde et demie à l’engagement.

Les Raptors menaient ainsi 35-27 après 12 minutes.

Le jeu est venu d’une des 15 passes de Fred VanVleet, auteur d’un sommet personnel à ce chapitre cette saison.

Au deuxième quart, peu après un temps d’arrêt demandé par les Raptors, Boucher a bondi sur un lancer franc raté par Barnes et a signé un dunk.

Precious Achiuwa (11 points), VanVleet (10) et Malachi Flynn (10) ont aussi fait leur part au tableau des points.

VanVleet a de plus réussi trois vols.

Achiuwa s’est également distingué avec 13 rebonds.

Le vétéran Thad Young a quitté au deuxième quart, blessé au genou gauche. Il avait soutiré quatre points et un vol, en sept minutes.

O. G. Anunoby ratait un 10e match de suite, blessé au poignet gauche.

Gary Trent était absent pour une deuxième rencontre d’affilée, en raison d’une blessure au mollet gauche.

L’entraîneur Nick Nurse était de retour à la barre de la formation.

Il manquait à l’appel dimanche contre Detroit, pour des raisons personnelles. Adrian Griffin a alors dirigé les Raptors.

Orlando et Toronto croisaient le fer pour la quatrième et dernière fois cette saison.

Les Raptors ont gagné à la maison le 3 décembre, mais le Magic a prévalu en Floride les 9 et 11 décembre.

C’était le dernier match des Raptors avant la pause des étoiles.

Siakam participera à la classique annuelle, en Utah. Barnes sera quant à lui au match des Étoiles montantes.

Toronto se trouve neuvième dans l’Est, en vertu d’un rendement de 28-31.

Le club va rejouer le 23 février à la maison, face aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans.

Wendell Carter et Jalen Suggs ont mené Orlando avec 26 et 24 points, respectivement.

Le premier choix au dernier repêchage Paolo Banchero a inscrit 13 points.

Banchero sera au match des Étoiles montantes et au concours d’habiletés.

Cinquième pointeur du Magic, Cole Anthony ne jouait pas à la suite d’une blessure au poignet droit.

Orlando s’est montré coriace, prenant les devants 70-65 à la demie. Le club local n’avait pu tenter que quatre lancers francs jusque là (2 en 4), tandis que le Magic y allait d’un 10 en 11.

Les Raptors ont toutefois bien répondu, une poussée de 18-5 leur donnant un coussin de huit points, au troisième quart. Ils menaient 94-89 pour entamer le dernier quart.

Dans la dernière portion du match, une séquence clé a consisté en un long deux points de Siakam, un bloc de Poeltl, deux lancers francs de Flynn, un bloc de Boucher et un autre panier de Siakam, en 1 : 20.

Forts d’une avance de 107-96, les Raptors ont gardé le cap par la suite.