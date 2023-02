Fred VanVleet (23) et Isaiah Livers

(Toronto) Fred VanVleet a récolté 35 points et les Raptors de Toronto ont soutiré un gain de 119-118 contre les Pistons de Detroit, dimanche.

La Presse Canadienne

VanVleet a montré une fiche de 6 en 13 pour les tirs de trois points, en plus d’amasser huit passes.

Il a signé un troisième match d’au moins 30 points en février, en six rencontres.

Pascal Siakam a inscrit 28 points, huit de plus que Scottie Barnes.

Precious Achiuwa a obtenu le dernier de ses 11 points avec un lancer franc crucial, avec 4,4 secondes à disputer au dernier quart.

La marge finale a été d’un seul point car Jaden Ivey a ensuite réussi un tir de trois points, au son de la sirène.

Achiuawa a également saisi 11 rebonds.

À son deuxième match depuis qu’il a été acquis des Spurs, Jakob Poeltl y est allé de deux vols et trois blocs. L’Autrichien de sept pieds un a bien fait son travail au pied du panier.

Les Raptors ont surmonté un rendement de 24 en 36 de la ligne des lancers francs.

Le club torontois avait une mince avance à la demie, 53-52.

O. G. Anunoby ratait un neuvième match de suite, blessé au poignet gauche.

Gary Trent était absent en raison d’une blessure au mollet gauche.

L’entraîneur Nick Nurse manquait à l’appel pour des raisons personnelles. C’est Adrian Griffin qui dirigeait les Raptors (27-31).

Occupant la 10e place dans l’Est, Toronto va rejouer mardi soir à la maison, face au Magic d’Orlando.

Bojan Bogdanovic et Alec Burks ont causé le plus d’ennuis aux Raptors avec 33 et 21 points, respectivement.

Tard au troisième quart, Chris Boucher a réussi un vol aux dépens de Burks et a complété avec un dunk, suivi d’un lancer franc réussi. Un gros jeu, au moment où les Raptors s’accrochaient à une mince avance de quatre points. VanVleet a vite ajouté un tir de longue distance, pour donner l’avance 84-74 aux siens.

Malachi Flynn a préservé un coussin de 10 points avec un tir au long cours, au milieu du dernier quart. Par la suite, les Raptors en ont fait juste assez pour aller chercher un quatrième gain en cinq matchs.