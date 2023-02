Contre l’avis de son village entier, un agriculteur indien dénonce le viol collectif dont sa fille de 13 ans a été victime et se place en première ligne pour qu’elle obtienne justice.

Les chiffres en Inde sont effarants : un viol est dénoncé toutes les 20 minutes, et ce, même si on estime que 90 % des agressions ne sont pas dénoncées. Moins d’un procès pour viol sur trois se conclut par une condamnation, avancent les artisans du documentaire To Kill a Tiger (Tuer un tigre), qui suit le combat mené par Ranjit au nom de sa fille.

La scène narrée par l’adolescente donne froid dans le dos : lors d’une noce, un garçon l’empoigne et l’emmène à l’écart, suivi par deux autres. Elle n’a que 13 ans. L’âge des agresseurs n’est pas révélé, mais à l’écran, ils semblent avoir de 16 à 20 ans. La fille de Ranjit est projetée au sol et violée par chacun d’entre eux avant d’être battue puis menacée de mort si elle ose ouvrir la bouche.

En rentrant à la maison, elle raconte pourtant tout à ses parents. Son père, Ranjit, la soutient dès le premier jour et l’emmène porter plainte. Elle est la prunelle de ses yeux. « Un père qui se bat pour sa fille dans une affaire de viol, c’est rare », souligne un militant pour l’égalité des genres, dans le documentaire.

To Kill a Tiger suit ce combat exceptionnel et... terrifiant. En Inde, ce qui se passe dans le village doit rester dans le village... Pour laver l’honneur de sa fille, Ranjit aurait dû accepter de la donner en mariage à l’un de ses agresseurs. Il n’a pas pu lui faire ça. La pression est forte sur la famille pour qu’elle laisse tomber l’affaire. Ranjit reçoit même des menaces de mort.

La documentariste indo-canadienne Nisha Pahuja raconte cette histoire avec minutie et ce qu’il faut de pudeur, mais sans faux-fuyants. Elle est proche de ses personnages, qui se confient à elle avec authenticité. Elle décortique le système judiciaire auquel Ranjit fait face, montre le travail de fond effectué par des organismes de soutien et s’intéresse aux mentalités qui prévalent encore en Inde.

Là-bas, une fille violée n’est pas seulement une fille déshonorée, c’est une fille qui déshonore sa famille et son village entier. Son comportement est bien sûr plus critiqué que celui des garçons. « Une fille ne doit pas oublier qu’elle est une fille », dit l’avocate des agresseurs, précisant que l’Inde, ce n’est pas l’Occident. « Je ne peux même pas faire confiance à mon fils, ici. »

Le tigre à abattre, ici, c’est bien plus que la culture du viol, c’est une culture des rapports entre les hommes et les femmes, ainsi qu’un esprit de clan profondément ancré dans les esprits. Nisha Pahuja en montre la férocité et tout le courage qu’il faut pour aller jusqu’au bout.

To Kill a Tiger est présenté au Cinéma du Parc en version originale avec sous-titres français et en version originale avec sous-titres anglais.