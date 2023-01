Les plans d’un couple ayant invité ses deux clans dans une île des Philippines pour célébrer son mariage sont complètement bousillés quand la noce vire au cauchemar. Au nombre des écueils subis lors de cette journée, des terroristes prenant tout le monde en otage…

On retrouve ici un peu le même cas de figure que pour les films « ordinaires » de Netflix. Présenté en exclusivité sur Amazon Prime Video, Shotgun Wedding (Mariage en otage en version française) a pour têtes d’affiche deux grandes vedettes – Jennifer Lopez et Josh Duhamel –, lesquelles prêtent ici leur talent à une comédie dont on cherche en vain le moindre intérêt. Un peu comme si les artisans, sachant leur film destiné à une plateforme, abaissaient tout à coup leurs critères et ne faisaient plus le moindre effort pour offrir un produit un tant soit peu potable. On se croirait revenu à l’époque où ce qu’on appelait des « téléfilms » avait très mauvaise réputation.

Écrite par Mark Hammer (Two Night Stand) et réalisée par Jason Moore (Pitch Perfect), cette comédie romantique, ponctuée de scènes d’action, a recours à des ressorts scénaristiques déjà utilisés mille fois. On pourrait pardonner la chose si celle-ci était rehaussée de répliques assassines ou de dialogues hilarants. Hélas, nous sommes aussi loin du compte à cet égard. On ne peut vraiment souscrire à l’histoire qu’on tente de nous raconter non plus, d’autant qu’on ne prend jamais la peine d’expliquer vraiment ce qui se passe, ni pourquoi la noce est soudainement attaquée par une bande de terroristes.

Le récit repose ainsi sur les tensions entre les deux tourtereaux qui, avant même l’arrivée de leurs invités, remettaient leur engagement nuptial en question. Le point supplémentaire accordé à ce mauvais film est par ailleurs dû à l’irrésistible Jennifer Coolidge. Bien que l’actrice, triomphante dans la série The White Lotus, est ici sous-utilisée (on lui fait en outre dire la même réplique deux fois à deux moments différents !), sa seule présence donne d’un coup un peu plus de tonus à l’ensemble. Dans le rôle de l’ancien fiancé – plus spectaculaire que l’actuel –, Lenny Kravitz aurait également pu être mieux exploité.

Mais vient un moment où, comme l’ont probablement fait les artisans de ce film avant lui, le spectateur abandonne en se disant à quoi bon...

Sur Amazon Prime Video