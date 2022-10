Récemment déménagé à New York avec sa famille, le jeune Josh Primm peine à s’adapter à sa nouvelle vie. La rencontre de Lyle, un crocodile qui habite dans le grenier de sa maison, vient égayer son quotidien. Loin d’être un reptile comme les autres, l’animal est capable de chanter.

Véronique Larocque La Presse

Oubliez le chien, le chat ou même le hamster. L’animal de compagnie le plus amusant est le crocodile. C’est du moins ce que les enfants risquent de se dire après avoir vu Lyle, Lyle, Crocodile, de Will Speck et Josh Gordon. Ce reptile qui organise des virées nocturnes, prépare des festins et sait mémoriser des chorégraphies a tout pour plaire aux petits.

Mais ce qui distingue surtout Lyle des autres membres de son espèce, c’est qu’il sait chanter. Et il a une très belle voix, d’ailleurs (celle du populaire Shawn Mendes, dans la version anglaise, et de William Cloutier, grand gagnant de Star Académie 2021, en français).

Les pièces pop qui ponctuent cette comédie musicale sont toutefois plutôt génériques. Elles ne marqueront pas les esprits comme l’ont fait des chansons tirées de récents films familiaux, tels We Don’t Talk About Bruno, d’Encanto.

À l’instar de nombreuses comédies musicales, les portions chantées de Lyle, Lyle, Crocodile servent à faire progresser l’intrigue à la vitesse grand V. Mme Primm (Constance Wu) surprend son fils aux côtés d’un crocodile avec la gueule grande ouverte ? C’est la panique ! Or, il suffit de chanter et de cuisiner un gâteau pour que la peur et la méfiance se métamorphosent en belle amitié.

Le surprenant don de Lyle, qui demeure muet sauf quand il pousse la note, n’a pas que de bons côtés. Incapable de faire chanter le timide crocodile devant un public, son maître, le magicien Hector P. Valenti, l’abandonne plus d’une fois (voilà pourquoi l’animal se retrouve seul dans le grenier des Primm). Javier Bardem est fort convaincant dans ce rôle d’artiste de scène excentrique obsédé par l’appât du gain. Présent dans la vaste majorité des scènes, Winslow Fegley se débrouille bien dans le rôle du jeune Josh Primm, malgré son peu d’expérience au grand écran.

Basé sur la série de livres jeunesse de l’auteur américain Bernard Waber, Lyle, Lyle, Crocodile trouvera probablement un plus grand écho aux États-Unis, où des générations d’enfants ont lu les aventures de ce reptile qui est apparu dans la 88e Rue en 1962. Il n’est cependant pas nécessaire de connaître les albums pour passer un bon moment avec la famille Primm et leur compagnon chanteur.