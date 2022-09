De bruit et de fureur (7,5/10)

Après la mort de son plus jeune frère à la suite d’une prétendue intervention policière, un jeune homme, déchiré entre son propre désir de vengeance et celui de ses deux autres frères, essaie de calmer les tensions. L’explosion est pourtant inévitable…

Marc-André Lussier La Presse

Ce troisième long métrage de Romain Gavras (Notre jour viendra, Le monde est à toi) s’impose grâce à la virtuosité d’une mise en scène constamment sous tension, mais aussi par sa capacité à saisir un état d’esprit pouvant mener à tous les dérapages.

Le choix de nommer « Athena » le complexe immobilier dans lequel s’entassent des familles d’immigrants de deuxième et troisième génération dans une banlieue parisienne n’est pas innocent. Ce long métrage emprunte en effet la forme d’une tragédie grecque contemporaine à travers le destin d’une fratrie. La disparition du benjamin d’une famille de quatre garçons, mort – à l’âge de 13 ans – après avoir été apparemment tabassé par des policiers, sera l’étincelle qui mettra le feu aux poudres. Un climat de véritable guerre civile s’installe.

On pense évidemment aux Misérables d’il y a trois ans, d’autant que Ladj Ly, signataire du film, a participé à l’écriture du scénario d’Athena. Fort de son savoir-faire, Gavras a opté pour une approche immersive qui ne laisse aucun répit au spectateur. Un plan-séquence vertigineux, de plus de 10 minutes, ouvre d’ailleurs ce drame explosif qui, même s’il fait écho au sentiment d’injustice que ressentent depuis longtemps ces citoyens français marginalisés, évite les écueils de la démagogie. La tension découle en outre des différences marquées entre les moyens que comptent prendre les trois frères pour exprimer leur indignation et se faire justice.

Au-delà des prouesses de réalisation, Athena est un drame social puissant, qui parvient à traduire de façon très percutante les mécanismes d’une colère collective.

Lancé à la Mostra de Venise, Athena est offert en exclusivité sur Netflix.