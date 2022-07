Dans les années 1960, une femme ayant grandi dans les marais de la Caroline du Nord, ostracisée toute sa vie par la population locale, est accusée du meurtre d’un jeune homme avec qui elle a déjà eu une liaison.

Marc-André Lussier La Presse

Cette adaptation cinématographique du roman à succès de Delia Owens, publié en 2019, ressemble en tous points à une adaptation d’un roman de Nicholas Sparks. Même atmosphère hyper romantique, même approche classique au chapitre du récit, même traitement chatoyant sur le plan visuel. Certains y verront sans doute là des qualités – on est au cinéma, après tout –, d’autres auront du mal à souscrire à cette histoire dessinée à trop gros traits.

Parfois drame judiciaire, souvent bluette, Where the Crawdads Sing (Là où chantent les écrevisses) repose d’abord sur un procès au cours duquel Kya (Daisy Edgar-Jones) est accusée du meurtre d’un ancien amoureux. Le récit relate ainsi la vie particulière d’une jeune femme ayant d’abord dû survivre au sein d’un milieu hostile pendant son enfance (père violent, mère disparue à jamais, famille disloquée) pour ensuite apprendre à vivre seule dans une maison délabrée au bord d’un marais, loin de tout.

La réalisatrice Olivia Newman (First Match), qui signe ici un premier long métrage pour le grand écran, mise évidemment sur l’aspect dramatique de l’histoire de Kya pour provoquer l’émotion, mais elle insiste aussi beaucoup sur l’aspect romantique de la vie sentimentale de cette dernière. Courtisée par deux jeunes hommes (interprétés par Taylor John Smith et Harris Dickinson), Kya est vue avec ses partenaires dans un contexte où tout se révèle parfait : l’angle de la prise de vue, les ombrages, les reflets des rayons de soleil qui – quel hasard – surgissent juste au bon moment sur l’eau, le ciel aux couleurs sublimes... Et puis, à la clé, ces violons qui se font beaucoup entendre.

Autrement dit, la réalisatrice emprunte un style qui rappelle une manière plus ancienne de faire du cinéma, sans même chercher à éviter les clichés, inévitables dans les circonstances. Pour amateurs seulement.

