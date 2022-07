Honneur à la beauté et à l’utilité de l’art ★★★½

S’infligeant au cours d’un spectacle une blessure qui pourrait compromettre sa carrière, une grande danseuse classique se refait une santé physique et mentale en se rapprochant d’une compagnie de danse contemporaine.

Marc-André Lussier La Presse

Passionné de danse depuis toujours, Cédric Klapisch (L’auberge espagnole) a signé en 2010 le documentaire Aurélie Dupont, l’espace d’un instant et a régulièrement fait des captations pour l’Opéra de Paris. Aussi ne faut-il pas s’étonner de le voir proposer enfin un film de fiction construit autour de la pratique de cet art.

Le cinéaste plonge d’ailleurs le spectateur dans l’ambiance dès le départ en orchestrant une entrée en matière d’une dizaine de minutes, magnifiquement filmée, constituée de la représentation d’un ballet, sans que n’intervienne aucun élément dramatique. Comme si Klapisch voulait d’abord faire écho à la beauté pure de la discipline avant d’introduire son récit.

Souhaitant offrir un long métrage sur la danse de haut niveau sans faire reposer l’histoire sur les souffrances des uns et des autres ou sur la compétition malsaine entre danseurs (c’est souvent sur cet aspect que s’attardent les films de fiction à la Black Swan), le réalisateur du Péril jeune offre plutôt le récit d’une reconstruction. À travers la réunion de deux mondes – danse classique et danse contemporaine – qui sont plus souvent mis en opposition, En corps célèbre une discipline que le cinéaste filme avec un amour évident.

Cette volonté de positivisme à tout crin fait cependant en sorte de forcer un peu certains aspects sur le plan narratif, mais Cédric Klapisch parvient à surmonter l’écueil des bons sentiments en parsemant l’ensemble de belles touches d’humour. Les seconds rôles sont d’ailleurs incarnés par des pointures comme Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmaï, François Civil et Souheila Yacoub.

Cela dit, la grande vedette d’En corps est la danse elle-même. Celle-ci se retrouve admirablement bien servie par Marion Barbeau, première danseuse à l’Opéra de Paris, formidable dans le rôle de cette ballerine devant réapprendre son art autrement après une blessure, ainsi que par le chorégraphe et danseur Hofesh Shechter. C’est grâce à eux, et à la façon qu’a Klapisch de mettre leur talent en valeur, qu’En corps fait honneur à la beauté – et à l’utilité – de l’art.

En salle