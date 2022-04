Passionné des comédies musicales, Nate, un ado de 13 ans, rêve de se produire sur Broadway. N’obtenant qu’un rôle mineur dans la production de son école, il met secrètement le cap sur New York avec sa grande amie pour participer à une audition. C’est le début d’une aventure qui lui ouvrira de nombreuses portes.

Danielle Bonneau La Presse

Tim Federle s’est inspiré de sa propre expérience lorsqu’il a écrit le roman Better Nate Than Ever, publié en 2013. Près de 10 ans plus tard, après avoir fait ses preuves en tant que danseur sur Broadway, avoir coécrit le scénario du film d’animation Ferdinand et avoir conçu et produit la série High School Musical, il porte lui-même son premier roman à l’écran. Il s’en tire plutôt bien, parvenant à communiquer sa passion pour les comédies musicales tout en lançant un message d’espoir aux jeunes qui se sentent exclus.

Le long métrage raconte avec beaucoup d’humour les tribulations du jeune Nate, qui tente sa chance à New York avec son inséparable amie Libby. Le plan est de repartir en douce lorsqu’il aura pris part à une audition pour un rôle dans la comédie musicale Lilo & Stitch. Sa rencontre fortuite avec sa tante, qui essaie de percer depuis des années sur Broadway et ne parle plus à sa sœur, s’avérera salutaire à plusieurs égards. Car avec le soutien de cette tante maladroite et pleine de bonnes intentions (un rôle sur mesure pour Lisa Kudrow), le jeune Nate prendra de l’assurance et déploiera son talent.

Il s’agit d’un tout premier rôle pour Rueby Wood, qui incarne de façon crédible l’adolescent aux grandes ambitions, qui se fait ridiculiser parce qu’il est différent (dans des scènes souvent dénuées d’originalité), mais qui refuse de se laisser abattre. Disney va plus loin que d’habitude en faisant plusieurs fois allusion au fait qu’il soit gai. Son appartenance à la communauté LGBTQ+ est de plus en plus acceptée à mesure que le film progresse.

Libby, une adolescente allumée qui veut le bien de Nate, est interprétée avec beaucoup d’aplomb par Aria Brooks. L’adolescente, d’abord heureuse d’être dans l’ombre de son meilleur ami, découvre elle aussi sa voie, élargissant de ce fait même le propos du film.

Plusieurs thèmes sont en effet abordés au fil de l’aventure, comme l’amitié, l’acceptation de soi et l’acceptation des autres. D’autres aspects auraient mérité d’être mieux définis, comme la relation entre la mère de Nate et tante Heidi, dont la réconciliation est à peine effleurée dans les scènes présentées pendant le générique. Cela aurait donné une plus grande profondeur à ce film tout de même divertissant, qui s’adresse à un public familial.

Sur Disney+