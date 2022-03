L’autrice d’une série populaire de romans à l’eau de rose est kidnappée par un milliardaire afin qu’elle déchiffre pour lui un message contenu dans l’un de ses bouquins, qui pourrait conduire à un trésor caché. Se prenant au sérieux, le mannequin servant à personnifier le personnage principal de la série de romans se met en tête d’aller la sauver…

Marc-André Lussier La Presse

Les cinéastes contemporains seraient-ils nostalgiques des films qu’ils ont vus dans leur enfance ? On pourrait le croire tellement la reprise de recettes prisées dans le cinéma des années 1980 – The Adam Project en est le plus récent exemple – semble être actuellement une tendance.

Réalisé par les frères Aaron et Adam Nee (Band of Robbers), The Lost City (La cité perdue en version française) est une espèce de croisement entre les films d’aventures à la Indiana Jones et les comédies romantiques loufoques comme Romancing the Stone (À la poursuite du diamant vert). L’histoire qu’on nous propose ne tient évidemment pas la route plus de trois secondes, mais elle comporte quand même assez de bons gags, de répliques assassines et de situations débridées pour offrir un divertissement bon enfant, en compagnie de personnages engageants.

Même s’il est dommage que les cinq scénaristes ne soient pas parvenus à faire de The Lost City un véritable feu roulant (des moments plus flottants parsèment le récit), il reste que la complicité entre Sandra Bullock, parfaite pour ce genre de personnage, et Channing Tatum, qui excelle aussi dans ce registre, est belle à voir. En prime, une présence formidable de Brad Pitt, qui entremêle ici son vieux look de Legends of the Fall à sa composition de mâle alpha de Once Upon a Time in Hollywood. Et on ne vous dit pas comment finit son histoire...

En salle