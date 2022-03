Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait encore jamais fait. Un échange inédit, sur plusieurs années, qui efface peu à peu les deux artistes pour laisser apparaître une mère face à sa fille.

Marc-André Lussier La Presse

Pour sa toute première réalisation, Charlotte Gainsbourg a choisi un titre en forme de clin d’œil – et d’hommage – à Jane B. par Agnès V., le film qu’Agnès Varda avait consacré à Jane Birkin en 1988. Trente-quatre ans plus tard, Jane par Charlotte n’est pas tant le portrait d’une artiste qu’une conversation entre une fille et sa mère, toutes deux comédiennes et chanteuses, à la fois semblables et pourtant si différentes. Les deux femmes arpentent ainsi des chemins intimes avec franchise et pudeur. Cet équilibre délicat rend l’exercice particulièrement touchant.

Amorcé à Tokyo il y a quelques années, alors que Jane y présentait son spectacle consacré aux chansons de Serge Gainsbourg avec un orchestre symphonique, Jane par Charlotte passe aussi par New York, mais le récit se déroulant surtout dans la sphère intime, la maison de campagne en Bretagne est ici particulièrement mise en valeur. L’une des scènes clés du film est par ailleurs la visite de la fameuse maison du 5, rue de Verneuil à Paris, pratiquement transformée en musée, où Jane n’avait pas remis les pieds depuis ses 12 années de vie commune avec celui qui lui a écrit tant de chansons marquantes.

La table est mise dès le départ alors que Jane évoque l’enfance de Charlotte et la nature secrète d’une fillette qu’elle ne savait trop comment aborder, elle qui, par contraste, a toujours vécu sa vie comme un grand livre ouvert. Parfois plus anodines, souvent plus graves, les conversations tournent autour du vieillissement, du sens de la famille, de la place que chacun y occupe, sans oublier la grande blessure qu’a laissée Kate, fille aînée de Jane, morte tragiquement en 2013.

Charlotte Gainsbourg a su, dans ce film consacré à sa mère, tracer un portrait vibrant de leur relation.

Lancé l’an dernier au Festival de Cannes, pendant lequel une première version de ce texte a été publiée, Jane par Charlotte est maintenant à l’affiche sur grand écran au Québec.