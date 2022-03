En 2050, un pilote de 40 ans disposant d’une machine à voyager dans le temps débarque en 2022. Il se retrouve alors à faire équipe avec lui-même – il a 12 ans – pour une mission qui aura de fortes résonances intimes.

Marc-André Lussier La Presse

Refaisant équipe tout de suite après s’être découvert une complicité professionnelle grâce à Free Guy, Ryan Reynolds et Shawn Levy proposent une comédie d’aventures dont la manière rappelle les films populaires que produisaient les grands studios au cours des années 1980. Situé quelque part entre Back to the Future et Field of Dreams, The Adam Project assume parfaitement ses influences. Et constitue le genre de divertissement pouvant trouver écho auprès d’un public de tous les âges, mission de plus en plus difficile à réaliser dans le contexte actuel.

Même si son nouveau long métrage est produit par un diffuseur en ligne et destiné à être vu sur une plateforme, Shawn Levy (Night at the Museum, This Is Where I Leave You) n’a visiblement pas lésiné sur les moyens ni sur ses ambitions. Les effets spéciaux sont de tout premier ordre. Et appuient un récit axé principalement sur les relations familiales, surtout celles qu’on souhaiterait parfois redéfinir.

Le scénario, qui porte en outre la signature de Jonathan Tropper (This Is Where I Leave You, Kodachrome), explore ce fantasme universel, lequel consiste à pouvoir revisiter le passé pour mieux refaire des choses qui, au fil des ans, ont pris la forme de petits ou grands regrets. Avec, même, cette possibilité de rencontrer une version plus jeune de soi-même.

Sur un ton bon enfant, et gardant toujours à l’esprit une volonté d’aventures, The Adam Project parvient à toucher une corde plus sensible. Interprétés par Jennifer Garner et Mark Ruffalo, que nous n’avions pas vus ensemble sur un écran depuis 13 Going on 30, les parents d’Adam deviennent ainsi les vecteurs de cette plongée dans le temps. Ryan Reynolds et Walker Scobell, qui se donnent par ailleurs la réplique en jouant le même personnage (l’un à 40 ans, l’autre à 12), forment également un bon tandem dans cette histoire qui mise aussi sur un sentiment de nostalgie.

D’évidence, personne ne criera au chef-d’œuvre, mais à titre de divertissement, The Adam Project (Adam à travers le temps en version française) remplit bien l’objectif qu’il s’est fixé, soit de plaire à toute la famille.

Offert en exclusivité sur Netflix