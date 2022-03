Dans un futur proche, un homme tente de réparer le fidèle compagnon de sa fillette, un androïde mystérieusement tombé en panne. Cette mission lui faisant découvrir que des pans de sa vie commencent à lui échapper, il compte souder encore plus solidement les liens avec sa famille.

Marc-André Lussier La Presse

Le futur dans lequel est campée cette libre adaptation d’une nouvelle d’Alexander Weinstein n’est pas précisé, mais on sent bien qu’il pourrait être assez proche. Le cinéaste américain Kogonada, qui, cinq ans après Columbus, propose ici un deuxième long métrage, invente un monde dans lequel le mode de vie de ceux qui l’habitent ressemble beaucoup au nôtre. La seule différence réside dans une technologie encore plus poussée, pourtant très discrète, et l’intégration possible dans les familles d’androïdes spécifiquement conçus pour leurs besoins.

En achetant Yang (Justin H. Min), un robot humanoïde, Jack (Colin Farrell) et Kyra (Jodie Turner-Smith) ont voulu offrir un grand frère à leur fille adoptive Mika (Malea Emma Tjandrawidjadja). Celui-ci a d’ailleurs été programmé pour établir des liens avec les racines culturelles de la fillette d’origine chinoise, tâche impossible pour les parents, même si Jack est visiblement très sensible à la culture orientale. Cette dynamique harmonieuse, illustrée dès le départ grâce à une scène de danse dans laquelle tous les membres de la famille participent, sera pourtant déréglée le jour où, pour une raison inconnue, Yang ne fonctionne plus.

Empruntant un ton très doux, très feutré, Kogonada s’attarde à explorer les liens entre les membres de cette famille composée de personnes de différentes origines en baignant son histoire dans un climat de mélancolie. À cet égard, After Yang n’a rien du film de science-fiction traditionnel, ni dans la facture ni dans la tonalité. Il se distingue plus particulièrement grâce à sa singularité, et aussi grâce à la vision d’un cinéaste dont le style, très dépouillé, est déjà affirmé.

Lancé l’an dernier au Festival de Cannes, où il a été présenté dans la section Un certain regard, After Yang est à l’affiche en salle en version originale anglaise.