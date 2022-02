Antoine, la cinquantaine, découvre qu’il a perdu beaucoup d’audition. N’assumant pas son handicap, ce professeur d’histoire s’est résigné à vivre dans sa bulle, quitte à susciter l’incompréhension de son entourage. Sa rencontre avec Claire, veuve et mère d’une petite fille mutique, va le pousser à s’ouvrir au monde.

Audrey-ANNE BLAIS La Presse

Aux oreilles d’Antoine (Pascal Elbé), « bouton » devient « mouton », soleil devient « sommeil » et le général de France devient le général de Gaulle. Vous l’aurez compris, le protagoniste d’On est fait pour s’entendre, professeur d’histoire quinquagénaire, est en voie de perdre l’ouïe. Et c’est son entourage qui en fait les frais. Sa nouvelle voisine Claire (Sandrine Kiberlain) en a marre d’entendre son réveil sonner, ses élèves lui réclament plus d’attention et sa compagne ne tolère plus son manque d’écoute.

Souffrant lui-même de surdité, le réalisateur, qui tient également le rôle-titre, se moque avec bienveillance de ce handicap dans un récit qui n’est pas sans rappeler celui d’Intouchables. Malheureusement, ce film est moins réussi que celui d’Éric Toledano et d’Olivier Nakache, devenu culte dans la francophonie.

Cette comédie romantique ne s’éloigne guère du sillon étroit de son genre cinématographique. Et le potentiel du sujet est gâché par une lourde redondance de clichés. On est fait pour s’entendre tombe dans le piège de la comédie de situation, usant à outrance de quiproquos pour souligner à grands traits les aléas de la surdité.

La bande sonore évocatrice – on accompagne Antoine jusqu’au creux de ses tympans – finit elle aussi par lasser. Pascal Elbé a pris le pari de faire moduler les bruits de son film afin de permettre de mieux comprendre ce qu’entend Antoine, ce qui devient très vite insupportable. Comble de l’ironie : c’est à se demander si ça ne pourrait pas gêner les personnes à l’audition fragile…

Des répliques bien fignolées, portées par la distribution de talent dont le comédien-réalisateur s’est entouré (Sandrine Kiberlain, François Berléand, Emmanuelle Devos et Valérie Donzelli), arrivent tout de même à ponctuellement nous soutirer un rire. Et le caractère autobiographique de l’histoire, gage de sensibilité, saura sans doute plaire à ceux qui sont aux prises, comme Antoine, avec des problèmes d’audition. On est fait pour s’entendre lève à certains égards le voile sur un phénomène méconnu, mais reste un film romantique convenu.

En salle dès le 7 février