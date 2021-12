Alors qu’elle s’apprête à commencer les répétitions du nouvel épisode hebdomadaire de la sitcom dont elle est la vedette, Lucille Ball a vent des rumeurs sur l’infidélité de Desi Arnaz, son mari et partenaire de jeu. Elle se retrouve à faire aussi elle-même l’objet de rumeurs à cause d’une présumée sympathie communiste.

Marc-André Lussier La Presse

Il se dégage une étrange impression de Being the Ricardos, troisième long métrage dont Aaron Sorkin signe la réalisation. Un peu comme si le sujet s’était mis au service du brillant scénariste, à qui l’on doit notamment The Social Network et The Trial of the Chicago 7, plutôt que le contraire. Autrement dit, Sorkin semble proposer ici l’image qu’il s’est lui-même forgée de l’icône que fut Lucille Ball, ce qui, bien sûr, est son droit le plus strict. Pablo Larraín ne vient-il pas d’en faire la démonstration avec la princesse Diana dans son film Spencer ?

La différence réside toutefois dans l’approche, beaucoup plus réaliste, qu’a choisie Aaron Sorkin. Pour évoquer le parcours d’une femme dont l’influence s’est exercée devant comme derrière la caméra à une époque où la télévision en était encore à ses premières années d’existence, le cinéaste, qui porte à l’écran le scénario qu’il a écrit, s’est concentré sur une semaine particulière de la vie de la vedette. S’y greffent de nombreux retours en arrière, mais aussi de faux témoignages de trois artisans de la fameuse émission, livrés des décennies plus tard, comme s’il s’agissait d’un documentaire.

Vie professionnelle et vie personnelle s’entremêlent alors que Lucille Ball, qui a trouvé le succès à la télévision après une carrière en dents de scie au cinéma, a exigé que son conjoint d’origine cubaine, connu alors comme chef d’orchestre, incarne aussi son mari à l’écran, une première sur le plan de la diversité. Nicole Kidman et Javier Bardem offrent de superbes compositions chacun de leur côté, mais ont plus de difficulté à faire passer le lien passionnel qui unissait les deux protagonistes, celui qui, selon une scénariste, faisait en sorte qu’ils pouvaient « s’arracher la tête, mais aussi leur linge ».

Le principal attrait de Being the Ricardos est de nous replonger dans les coulisses d’une émission culte, fabriquée à une époque maintenant complètement révolue.

Sur Amazon Prime Video