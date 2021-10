Dans la Colombie des années 1970 et 1980, un médecin de Medellín s’engage pour une plus grande justice sociale, malgré les menaces qui pèsent sur lui.

Marc-André Lussier La Presse

Vétéran du cinéma espagnol, Fernando Trueba est un cinéaste dont les films se sont souvent distingués sur le plan international. Pensons particulièrement à Belle époque, lauréat de l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1994.

Son nouveau long métrage est une adaptation d’El olvido que seremos, biographie romancée à succès (écoulée à plus de 300 000 exemplaires en Colombie), écrite par Héctor Abad Faciolince, fils d’Héctor Abad Gómez, le héros dont il est question dans cette histoire. Peut-être cette proximité explique-t-elle l’approche quasi hagiographique qu’emprunte le cinéaste pour raconter la vie de ce médecin de Medellín qui, au cours des années 1970 et 1980, a mené un combat pour une plus grande justice sociale, tout en assumant son rôle de père aimant auprès de ses six enfants.

La comparaison avec Roma, œuvre exceptionnelle d’Alfonso Cuarón, est inévitable. Elle n’est pas à l’avantage de ce long métrage où l’on déplore parfois une absence de contexte. Le combat que mène cet humaniste dans une ville gangrénée par la corruption politique et la violence des narcotrafiquants est évidemment digne d’intérêt, mais Fernando Trueba préfère se concentrer sur la vie familiale en privilégiant le regard du fils qui, plus tard, en fera un roman. L’approche est louable, mais cette histoire aurait assurément mérité une plus large perspective.

Heureusement, l’excellente performance de Javier Cámara, dont l’un des rôles les plus marquants reste celui de l’infirmier dans Parle avec elle (Pedro Almodóvar), compense les lacunes du scénario.

Retenu dans la sélection officielle du Festival de Cannes en 2020, Nous serons les oubliés a été exploité en France sous le titre L’oubli que nous serons, sous lequel le livre est aussi connu dans les pays francophones. Il a été modifié pour son exploitation au Québec.

En salle.