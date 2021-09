Recalée à un examen d’entrée dans une prestigieuse école de musique, Finley, une jeune New-Yorkaise, part étudier en Irlande dans une famille ayant déjà accueilli son frère. Elle y trouvera une forme de rédemption et découvrira les hauts comme les bas de l’amour auprès d’une vedette de cinéma, Beckett Rush.

André Duchesne La Presse

Finding You (Ici avec toi, en version française) est un joli et sympathique long métrage dont le déroulement comme le dénouement est aussi prévisible que la pluie en Irlande.

Le verdoyant pays aux côtes dentelées est justement, et sans surprise, un personnage silencieux dans l’histoire. Les nombreux plans de coupe dans la campagne et près des côtes permettent de surligner le romantisme comme des moments plus introspectifs du récit. Ils constituent une bonne raison de regarder le film…

Mais qu’en est-il de l’histoire ? Comment dire…

Finley est une jeune femme célibataire qui, au cours d’un vol vers Dublin en première classe, s’endort sur l’épaule de Beckett (ça ne s’invente pas), star de cinéma, beau mec qui a une copine par contrat et qui fait tourner les têtes de toutes les adolescentes. Surprise (ou pas), Beckett séjourne incognito à l’auberge où demeure Finley. On va s’arrêter ici tant le récit, tissé d’allers-retours amoureux, crève les yeux.

En plus de l’histoire centrale, l’héroïne est engagée dans deux histoires secondaires à l’issue plus dramatique, soit le rafistolage d’une vieille dispute entre deux sœurs, dont l’une est incarnée par Vanessa Redgrave, et une quête pour renouer spirituellement avec son propre frère, mort trop jeune.

Parlant des disparus, si, comme nous, vous craquez pour les vieux cimetières, Finding You vous en fera voir de très jolis.

Du côté interprétation, on ne casse pas la baraque. Les personnages sont plutôt lisses, à l’exception de la survoltée et très émotive Emma (Saoirse-Monica Jackson).

Enfin, le titre ne renvoie pas qu’à la découverte amoureuse de Finley, mais aussi au fait qu’elle se retrouve elle-même. On comprend que le film se fait vecteur de quelques leçons de vie.

La trame sonore est faite de compositions instrumentales plutôt assommantes pour les moments tragiques et de quelques chansons de Pete Silver, Conor Ward et Brett Leighton pour les passages plus colorés.

Offert en vidéo sur demande.