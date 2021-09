À plusieurs égards, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings et Black Panther se ressemblent : de nouveaux personnages y font leur apparition, on y découvre des mondes secrets et, surtout, une communauté sous-représentée dans les films hollywoodiens à grand déploiement y brille.

Pascal LeBlanc La Presse

Et tout comme le film de Ryan Coogler, celui de Destin Daniel Cretton raconte une histoire propre à un peuple, mais aussi universelle. Dans Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la culture asiatique, et plus particulièrement chinoise, n’est pas un instrument narratif, elle est partie intégrante du récit. « Ce que je trouve davantage significatif pour la culture est qu’elle est au centre d’un film de Marvel, a indiqué le réalisateur et coscénariste Destin Daniel Cretton lors d’un point de presse virtuel auquel La Presse a assisté. Si nous n’avions pas accordé la même importance à Shang-Chi qu’aux autres superhéros de Marvel, nous n’aurions pas rendu service à la culture ni aux personnages. »

PHOTO FOURNIE PAR MARVEL STUDIOS Xialing (Meng’er Zhang) et Shang-Chi (Simu Liu) dans Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Car oui, même si Shang-Chi est un superhéros plutôt méconnu des bandes dessinées, le long métrage qui l’introduit dans l’univers cinématique Marvel (MCU) n’a rien à envier aux « films d’origine » précédents. Le rythme est excellent, la distribution est remarquable, puis le mélange d’action, d’humour et d’enjeux plus sérieux est fort réussi. Même si le gigantesque casse-tête qu’est le MCU est fascinant, il peut aussi être contraignant. Puisque Shang-Chi lance une nouvelle aventure avec de nouveaux personnages, il est moins limité dans ce qu’il peut explorer. Outre la mention du Blip, rien ne laisse penser qu’on est dans le MCU. Restez jusqu’à la toute fin pour voir comment il s’imbriquera avec le reste…

Le film se distingue également par son esthétisme extraordinaire. Certains plans sont empreints d’une beauté poétique, lumineuse et zen, d’autres sont sombres, saccadés et étourdissants.

On passe du San Francisco d’aujourd’hui à un Macao clandestin en passant par la Chine d’avant la dynastie Ming, pour finir dans un village caché peuplé de créatures fantastiques. Ça pourrait être essoufflant, mais l’authenticité et la beauté des lieux nous gardent accrochés. Le directeur photo William Pope (The Jungle Book, Spider-Man 2, The Matrix) épate une fois de plus.

Une histoire de famille

Le président des studios Marvel, Kevin Feige, a souvent dit qu’il ne faisait pas des films de superhéros, mais des films de genre mettant en vedette des superhéros. Dans le cas présent, il s’agit essentiellement d’un film d’arts martiaux. Comme pour les images, on observe la même variété et les mêmes contrastes dans les combats, tous magnifiquement chorégraphiés. Il y en a qui sont tout en élégance, d’autres vifs et brutaux et, évidemment, ceux qui démontrent la grande puissance des 10 anneaux.

Dans les BD, Shang-Chi est aussi appelé le maître du kung-fu. Dans le film, il sait bien se défendre, mais son père (génial Tony Leung) est celui qui détient le véritable pouvoir, et ce, depuis un millénaire. Il est le Mandarin des comics sans vraiment l’être. Ses actions ont déchiré sa famille et ses deux enfants ont fui. Tous se retrouveront, se parleront et s’affronteront avec des dragons. Simpliste mais spectaculaire, et raconté en allant droit au but.

PHOTO FOURNIE PAR MARVEL STUDIOS Meng’er Zhang (Xialing), Simu Liu (Shang-Chi) et Awkwafina (Katy)

Le Canadien d’origine chinoise Simu Liu est convaincant dans le rôle-titre. Il est sympathique et déterminé. Un héros exemplaire qui plaira certainement beaucoup aux plus jeunes. Sa sœur Xialing (Meng’er Zhang) et sa meilleure amie Katy (Awkwafina) sont bien différentes et ne font pas que l’épauler dans sa quête. Elles découvrent aussi qu’elles sont capables de bien plus qu’elles le croyaient. Encore ici, des modèles inspirants.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings nous a plu pour toutes les raisons énumérées plus haut. Mais, au bout du compte, il s’agit surtout d’un film vraiment plaisant qui permet de passer un bon moment au cinéma et qui deviendra probablement l’un des préférés du MCU de nombreux jeunes et moins jeunes.

En salle