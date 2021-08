Le choc des images… et des mots ★★★★

Coups de matraque, gens tabassés au sol, insultes criées à tue-tête, cervicales éclatées, commerces vandalisés, coups de pied, lycéens agenouillés et ligotés…

André Duchesne La Presse

Il y a tellement d’images choquantes, violentes et graphiques dans le documentaire Un pays qui se tient sage, consacré aux affrontements entre gilets jaunes et policiers en France, que si des dizaines de personnes étaient questionnées pour savoir quel passage est le plus brutal, chacune pourrait avoir une réponse différente.

Pour le journaliste, blogueur et cinéaste français David Dufresne, signataire de ce long métrage percutant, une des images les plus violentes n’est pas issue d’un coup de matraque ou d’une balle de plastique.

Cette image, dit-il, est celle où une manifestante tente, en vain, de savoir pourquoi des policiers qui circulent à moto ont caché la plaque minéralogique de leur véhicule. « Ce n’est plus la police, mais la milice », dit-il dans une entrevue.

Le cinéaste s’en prend aussi à un commentaire du président Emmanuel Macron qui, entendu dans le film, dit : « Ne parlez pas de violence policière ou de répression. Ces mots sont inacceptables dans un État de droit. » Analyse de David Dufresne : « C’est comme si Macron avait envie de nous empêcher d’énoncer les choses pour nous empêcher de les dénoncer. »

Dufresne ne laisse pas planer de doute quant à la position où il se tient par rapport au sujet présenté ici. D’ailleurs, ce documentaire s’inscrit dans la continuité du projet « Allo @Place_Beauvau–c’est pour un signalement » qu’il a alimenté sur son compte Twitter. Entre décembre 2018 et janvier 2021, il a comptabilisé plus de 900 signalements de violences policières.

Images dramatiques

En France, le mouvement des gilets jaunes a surgi en octobre 2018, alimenté par la colère des citoyens contre une augmentation des prix du carburant. La taxe de trop. Le ras-le-bol fiscal pour bien des gens au niveau de vie précaire. On connaît la suite, avec son lot de manifestations. Elles sont ici filmées avec des téléphones intelligents au niveau de la rue. Les images qui en ressortent sont dramatiques. Des gens, tabassés par terre, continuent de filmer. Ils crient. Ils demandent que ça cesse.

Sensationnalisme ? Images montées sans nuance ni contexte ? Attention. Des images beaucoup plus « douces » montrent aussi le fossé creusé entre manifestants et policiers.

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Scène d’Un pays qui se tient sage

Comme celles de cet agent, sourire en coin, disant à une femme : « Vous êtes gilet jaune ? Alors nous ne sommes pas dans le même camp, madame. »

Un des clips, qu’on affirme avoir été filmé par un policier, montre plus de 150 lycéens arrêtés, menottés, agenouillés avec ce commentaire hors champ : « Voilà une classe qui se tient sage. » L’affaire a choqué la France.

Susciter un débat

Oui, le film est choquant. Mais le réalisateur n’a pas voulu s’en tenir à cela. Il a voulu susciter un échange d’idées, un débat. Instaurer un genre de forum où des gens de tous les horizons (manifestants, représentant policier, historiennes, sociologues, etc.) sont invités à s’exprimer.

Ceux-ci sont groupés deux par deux et invités à voir le film sur un grand écran dressé très près d’eux.

Et ensuite, ils débattent. Ça brasse ! Les affirmations volent de toutes parts. Chacun reste poli, mais disons que le niveau des échanges est nettement plus chargé que les débats en panels auxquels nous sommes habitués.

Si la diffusion des images est troublante, certains risquent de trouver ces échanges verbaux plus assommants, peut-être même soporifiques. On est dans le débat d’idées version lourde, les envolées métaphoriques, la soupe aux superlatifs.

Il reste que le film de David Dufresne ne ressemble à aucun autre. Il a évité le piège du simple assemblage d’images. Il cherche à pousser la réflexion plus loin. C’est le grand choc des mots et des opinions (plus que des idées), face au choc des images.

À noter, c’est écrit en fin de parcours, que plusieurs institutions proches du pouvoir ont refusé l’invitation de participer aux débats.

En salle.