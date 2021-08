Pour prouver à sa femme militaire partie en mission qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement, un chômeur quinquagénaire se trouve un emploi dans une nouvelle entreprise où l’on embauche seulement des gens sans enfants…

Marc-André Lussier La Presse

On pourrait presque voir cette excellente comédie de Bruno Podalydès (Dieu seul me voit, Comme un avion), qui a fait partie de la sélection officielle « fantôme » du Festival de Cannes l’an dernier, comme un complément d’Effacer l’historique, récente offrande du tandem Kerven-Delépine. Le récit des 2 Alfred ne fait pas directement écho aux dérives que peut entraîner une dépendance aux réseaux sociaux, mais il illustre, grâce à un humour frôlant parfois le burlesque, jusqu’où le monde du travail peut se diriger dans la nouvelle réalité d’un monde hyper connecté.

La démonstration est faite grâce à un trio. Il y a d’abord Alexandre (Denis Podalydès), chômeur chronique que la société ne semble plus trop savoir comment intégrer dans son nouveau mode d’emploi. Se liant vite d’amitié avec un inconnu, inventeur et doux rêveur (Bruno Podalydès), Alexandre se trouve miraculeusement un emploi dans une start-up où l’on exige une dévotion totale des employés, ce qui signifie, en clair, l’embauche unique de gens sans enfants. Or, Alexandre en a deux…

Dans le rôle de la patronne cassante qui se déplace dans une voiture entièrement automatisée qu’elle contrôle grâce à son téléphone intelligent, Sandrine Kiberlain est remarquable. Son personnage est d’ailleurs écrit de telle sorte qu’on pourra suivre de près son évolution. Bruno Podalydès, qui signe le scénario de son film avec son frère Denis, truffe aussi son propos de dialogues savoureux en insérant jusqu’à l’exagération des termes anglais prononcés à la française, soulignant ainsi cette tendance à vouloir faire cool à tout prix.

Les 2 Alfred (le titre fait écho à un doudou du fils d’Alexandre, composé de deux singes en peluche) n’est pas tant une comédie dénonciatrice qu’une quête de sens pour des personnages devant s’adapter à une nouvelle réalité. Il y a de la fantaisie, de la poésie parfois, dans un monde où l’humain est connecté partout, sauf, parfois, sur lui-même.

En salle.