Critiques

Sam

Des émotions dignes d’une finale olympique ★★★½

Au cours d’une rencontre entre l’équipe du film Sam et les médias montréalais, le réalisateur Yan England disait qu’à ses yeux, le but premier, en allant au cinéma, est d’être surpris, de vivre des choses auxquelles on ne s’attend pas. Il a scrupuleusement appliqué cette philosophie à son film et on peut dire que c’est réussi.