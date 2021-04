Catherine et George, qui forment un jeune couple et sont parents d’un bambin, quittent New York pour un village dans le nord de l’État où George va enseigner. Ils s’installent dans une maison au charme suranné et toujours habitée par les âmes de femmes autrefois violentées. Au moment où Catherine subit la colère de George, elles se ligueront contre lui.

André Duchesne

La Presse

L’histoire est à l’image du lieu où elle se déroule : classique, déjà vue. Et les moyens sont modestes. Mais qu’à cela ne tienne, ce long métrage passe la rampe grâce à une intrigue explorée avec une certaine originalité et dans le respect des moyens donnés aux deux cinéastes. Déjà là, on peut dire bravo.

Mêlant le drame, l’horreur et le fantastique avec un bon dosage, Things Heard & Seen (V.F. Dans les angles morts) est donc campé en Nouvelle-Angleterre, où un couple, dans l’espoir d’une vie meilleure, s’installe dans une maison joliment décrépite. Bientôt, tout autour d’eux, des activités paranormales vont commencer à surgir. Bonjour, les ambiances à la Stephen King ou qui rappellent l’extraordinaire roman Le maître des illusions de Donna Tartt.

Ambitieux, quitte à être violent, monsieur va rapidement tromper sa femme et tasser le directeur de son département d’histoire de l’art. Dégoûtée, madame va tromper monsieur et commencer, avec tout ce qu’elle entend autour d’elle, à comprendre que ce dernier constitue une menace pour sa vie. On imagine la suite.

L’originalité dans tout cela se situe dans une approche qu’on pourrait qualifier de pointilliste. Au lieu de verser dans le massacre tous azimuts du film d’horreur de série B, tout se passe par petites touches, à travers des objets intrigants, des attitudes, des mots, des paroles murmurées, des secrets échappés et même des odeurs.

L’autre grande force du film réside dans son importante galerie de rôles secondaires. Autour de Catherine et de George gravitent plusieurs résidants du village. Ils ont tous l’air bien sympathique. Ils ont tous quelque chose à cacher. Ils vont tous jeter cartes sur table à tour de rôle. Voilà une belle façon d’amener les choses.

La montée est puissante et doucereuse, mais va néanmoins aboutir sur une finale digne d’un tableau ténébriste de Caravaggio.

Sur Netflix

IMAGE FOURNIE PAR NETFLIX Things Heard & Seen, un film de Shari Springer Berman et Robert Pulcini